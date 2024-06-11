СБУ проверяет правительственный квартал в Киеве

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Вооруженные силы Украины. stock, разведчик, всу, сбу, украинские военные,  stock
СБУ в Киеве проверяют документы, телефоны и транспортные средства в правительственном квартале Киева, заявили в ведомстве Фото:

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят проверки в правительственном квартале Киева. Они обходят дома и офисы, проверяют документы у жителей, которые проживают в Шевченковском и Печерском районах столицы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Служба безопасности проводит контрразведывательные мероприятия на территории Печерского и Шевченковского районов Киева, в частности, в правительственном квартале и на прилегающих территориях», — написало ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что проверка провидится с учетом военного режима в стране и при участии Национальной полиции, Управления государственной охраны страны, Группировки сил и средств обороны города Киева и Военной службы правопорядка ВСУ.

Силовые структуры проводят тщательный осмотр различных объектов и территорий в рамках повышения мер безопасности. Осмотр охватывает помещения, офисы и места общего пользования в многоквартирных жилых домах, а также объекты сферы общественного обслуживания. Особое внимание уделяется территории правительственного квартала, где силовики проверяют документы граждан, их телефоны и осуществляют досмотр транспортных средств.

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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят проверки в правительственном квартале Киева. Они обходят дома и офисы, проверяют документы у жителей, которые проживают в Шевченковском и Печерском районах столицы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Служба безопасности проводит контрразведывательные мероприятия на территории Печерского и Шевченковского районов Киева, в частности, в правительственном квартале и на прилегающих территориях», — написало ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что проверка провидится с учетом военного режима в стране и при участии Национальной полиции, Управления государственной охраны страны, Группировки сил и средств обороны города Киева и Военной службы правопорядка ВСУ. Силовые структуры проводят тщательный осмотр различных объектов и территорий в рамках повышения мер безопасности. Осмотр охватывает помещения, офисы и места общего пользования в многоквартирных жилых домах, а также объекты сферы общественного обслуживания. Особое внимание уделяется территории правительственного квартала, где силовики проверяют документы граждан, их телефоны и осуществляют досмотр транспортных средств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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