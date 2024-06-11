В мире Украина СБУ проверяет правительственный квартал в Киеве 11 июня 2024 в 12:14 Размер текста - 17 + СБУ в Киеве проверяют документы, телефоны и транспортные средства в правительственном квартале Киева, заявили в ведомстве Фото: Министерство обороны Украины Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят проверки в правительственном квартале Киева. Они обходят дома и офисы, проверяют документы у жителей, которые проживают в Шевченковском и Печерском районах столицы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Служба безопасности проводит контрразведывательные мероприятия на территории Печерского и Шевченковского районов Киева, в частности, в правительственном квартале и на прилегающих территориях», — написало ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что проверка провидится с учетом военного режима в стране и при участии Национальной полиции, Управления государственной охраны страны, Группировки сил и средств обороны города Киева и Военной службы правопорядка ВСУ. Силовые структуры проводят тщательный осмотр различных объектов и территорий в рамках повышения мер безопасности. Осмотр охватывает помещения, офисы и места общего пользования в многоквартирных жилых домах, а также объекты сферы общественного обслуживания. Особое внимание уделяется территории правительственного квартала, где силовики проверяют документы граждан, их телефоны и осуществляют досмотр транспортных средств. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят проверки в правительственном квартале Киева. Они обходят дома и офисы, проверяют документы у жителей, которые проживают в Шевченковском и Печерском районах столицы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Служба безопасности проводит контрразведывательные мероприятия на территории Печерского и Шевченковского районов Киева, в частности, в правительственном квартале и на прилегающих территориях», — написало ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что проверка провидится с учетом военного режима в стране и при участии Национальной полиции, Управления государственной охраны страны, Группировки сил и средств обороны города Киева и Военной службы правопорядка ВСУ. Силовые структуры проводят тщательный осмотр различных объектов и территорий в рамках повышения мер безопасности. Осмотр охватывает помещения, офисы и места общего пользования в многоквартирных жилых домах, а также объекты сферы общественного обслуживания. Особое внимание уделяется территории правительственного квартала, где силовики проверяют документы граждан, их телефоны и осуществляют досмотр транспортных средств. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям