12 июня 2024

Большинство россиян выступили за закон о домашнем насилии

© Служба новостей «URA.RU»
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Каждый пятый опрошенный россиянин лично сталкивался с домашних насилием
Каждый пятый опрошенный россиянин лично сталкивался с домашних насилием Фото:

За принятие нового закона о домашнем насилии высказались 95% опрошенных российских женщин и 83% — мужчин. На это указывает исследование Russian Field.

«Появление в РФ закона о домашнем насилии поддержали 89% участников опроса», — на статистику Russian Field ссылается РБК. Еще 6% респондентов высказались против, 4% затруднились с ответом, 1% опрошенных ответили на вопрос иным образом.

Кабмин России 12 июня направил на заключение проект закона, определяющий понятия видов домашнего насилия, пишет RT. Если инициативу поддержат, то насильственные действия будут приравнены к умышленным деяниям, которые могут причинить вред человеку или повлечь его смерть. По данным «Национальной службы новостей», в стране половина семейных пар сталкивалась с домашним насилием.

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За принятие нового закона о домашнем насилии высказались 95% опрошенных российских женщин и 83% — мужчин. На это указывает исследование Russian Field. «Появление в РФ закона о домашнем насилии поддержали 89% участников опроса», — на статистику Russian Field ссылается РБК. Еще 6% респондентов высказались против, 4% затруднились с ответом, 1% опрошенных ответили на вопрос иным образом. Кабмин России 12 июня направил на заключение проект закона, определяющий понятия видов домашнего насилия, пишет RT. Если инициативу поддержат, то насильственные действия будут приравнены к умышленным деяниям, которые могут причинить вред человеку или повлечь его смерть. По данным «Национальной службы новостей», в стране половина семейных пар сталкивалась с домашним насилием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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