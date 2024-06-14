Как распознать машину-«утопленника» и не попасться в руки мошенникам. Инфографика

На вторичном рынке увеличивается количество авто, пострадавших от наводнений

14 июня 2024 в 10:34 Размер текста - 17 +

Машину-«утопленника» можно распознать по запаху и состоянию электроники в ней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На вторичном рынке России может увеличиться количество автомобилей, пострадавших от недавних наводнений в столице, центральной России и на Кавказе. Покупателям стоит быть бдительными и внимательно осматривать автомобиль перед покупкой, ведь иногда даже профессионалы не могут обнаружить следы водного воздействия без полной разборки на детали. О том, как распознать авто-«утопленник» — в материале URA.RU. Что важно проверить при покупке авто на вторичном рынке, чтобы не попасться на мошенников Фото: инфографика URA.RU Проверка салона на наличие болотистого запаха Определить автомобиль, пострадавший от воды можно по запаху. Даже если вычистить салон, избавиться от болотного запаха очень сложно. Проверка на наличие ржавчины Также распознать автомобиль, который находился под водой, можно, если заглянуть под накладки, места прилегания к корпусу обшивки, проверить защищенные колпачками электрические контакты. Если во время проведения подобных манипуляций была найдена ржавчина, то это может свидетельствовать о том, что перед вами машина-«утопленник». Для пущей уверенности можно также вытащить пепельницу и протереть светлой таканью металлические детали под сидениями, проверяя их. Исследование отражателей фар Стоит проверить и поверхность зеркальных отражателей фар и алюминиевые детали авто. Если поверхность зеркальных отражателей будет в пятнах, то там была вода. Наличие новых фар или алюминиевых деталей — также повод для подозрений. Прослушка подшипников Обратить внимание надо и на наличие или отсутствие шумов в генераторе, помпе, гидроусилителе руля, кондиционере и других устройствах. Если авто находилось в воде, то из них вымывается смазка, что приводит к лишним шумам. Проверка исправности электроники У неповрежденного водной стихией автомобиля должно исправно работать электрооборудование. О машине-«утопленнике» может свидетельствовать неисправная работа центрального замка и неработающий обогрев заднего стекла. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На вторичном рынке России может увеличиться количество автомобилей, пострадавших от недавних наводнений в столице, центральной России и на Кавказе. Покупателям стоит быть бдительными и внимательно осматривать автомобиль перед покупкой, ведь иногда даже профессионалы не могут обнаружить следы водного воздействия без полной разборки на детали. О том, как распознать авто-«утопленник» — в материале URA.RU. Определить автомобиль, пострадавший от воды можно по запаху. Даже если вычистить салон, избавиться от болотного запаха очень сложно. Также распознать автомобиль, который находился под водой, можно, если заглянуть под накладки, места прилегания к корпусу обшивки, проверить защищенные колпачками электрические контакты. Если во время проведения подобных манипуляций была найдена ржавчина, то это может свидетельствовать о том, что перед вами машина-«утопленник». Для пущей уверенности можно также вытащить пепельницу и протереть светлой таканью металлические детали под сидениями, проверяя их. Стоит проверить и поверхность зеркальных отражателей фар и алюминиевые детали авто. Если поверхность зеркальных отражателей будет в пятнах, то там была вода. Наличие новых фар или алюминиевых деталей — также повод для подозрений. Обратить внимание надо и на наличие или отсутствие шумов в генераторе, помпе, гидроусилителе руля, кондиционере и других устройствах. Если авто находилось в воде, то из них вымывается смазка, что приводит к лишним шумам. У неповрежденного водной стихией автомобиля должно исправно работать электрооборудование. О машине-«утопленнике» может свидетельствовать неисправная работа центрального замка и неработающий обогрев заднего стекла.