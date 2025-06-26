Китайский журналист Лу Юйгуан был ранен во время атаки беспилотника ВСУ в Курской области. Врачи сделают все, чтобы сохранить жизнь и здоровье репортера, пообещал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«У мужчины открытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана теменной области. В ближайшее время его доставят в Курскую областную больницу — наши врачи сделают все, чтобы сохранить его жизнь и здоровье», — написал Хинштейн в Telegram.
Врио губернатора уточнил, что Лу Юйгуан самостоятельно прибыл в приграничье. Во время съемки репортажа про местных жителей журналист попал под атаку беспилотника ВСУ в поселке Корнево.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.