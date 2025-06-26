Хинштейн: за жизнь раненого под Курском журналиста из Китая борются медики

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Китайский журналист получил ранения во время съемки репортажа в Курской области
Китайский журналист получил ранения во время съемки репортажа в Курской области Фото:
новость из сюжета
ВС России полностью выдавили ВСУ из Курской области

Китайский журналист Лу Юйгуан был ранен во время атаки беспилотника ВСУ в Курской области. Врачи сделают все, чтобы сохранить жизнь и здоровье репортера, пообещал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. 

«У мужчины открытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана теменной области. В ближайшее время его доставят в Курскую областную больницу — наши врачи сделают все, чтобы сохранить его жизнь и здоровье», — написал Хинштейн в Telegram.

Врио губернатора уточнил, что Лу Юйгуан самостоятельно прибыл в приграничье. Во время съемки репортажа про местных жителей журналист попал под атаку беспилотника ВСУ в поселке Корнево.

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Китайский журналист Лу Юйгуан был ранен во время атаки беспилотника ВСУ в Курской области. Врачи сделают все, чтобы сохранить жизнь и здоровье репортера, пообещал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.  «У мужчины открытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана теменной области. В ближайшее время его доставят в Курскую областную больницу — наши врачи сделают все, чтобы сохранить его жизнь и здоровье», — написал Хинштейн в Telegram. Врио губернатора уточнил, что Лу Юйгуан самостоятельно прибыл в приграничье. Во время съемки репортажа про местных жителей журналист попал под атаку беспилотника ВСУ в поселке Корнево.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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