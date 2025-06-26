Захарова назвала будущую площадку для переговоров России и Украины

Россия исходит из того, что Стамбул остается площадкой для переговоров по украинскому кризису. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.
«Мы исходим из того, что площадкой остается Стамбул. Благодарны Турции за гостеприимство, за неизменное содействие проведению переговорного процесса», — сказала Захарова. Сроки нового тура переговоров определят главы делегаций.
Чуть ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что третий раунд переговоров по Украине ожидается после обмена пленными. Вскоре Минобороны сообщило, что Киев и Москва обменялись военнопленными в рамках соглашений в Стамбуле.
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