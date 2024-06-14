Налоговая заблокировала счета Ивлеевой из-за долга в 11 млн рублей

Ивлеева должна налоговой чуть более 11 млн рублей
Счета популярной блогерши Насти Ивлеевой были заблокированы налоговой службой. Причиной стали долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Налоговая заблокировала счета Насти Ивлеевой», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что блогер должна налоговой больше 11,3 млн рублей.
Ранее Ивлеева впервые после информационного затишья из-за «голой вечеринки» вышла в свет и презентовала азиатский ресторан «NUDLES». По ее словам, заведение создано на основе опыта ресторатора и партнера блогерши Александра Пичугина.
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