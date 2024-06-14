Налоговая заблокировала счета Ивлеевой из-за долга в 11 млн рублей

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Ивлеева должна налоговой чуть более 11 млн рублей Фото:

Счета популярной блогерши Насти Ивлеевой были заблокированы налоговой службой. Причиной стали долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Налоговая заблокировала счета Насти Ивлеевой», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что блогер должна налоговой больше 11,3 млн рублей.

Ранее Ивлеева впервые после информационного затишья из-за «голой вечеринки» вышла в свет и презентовала азиатский ресторан «NUDLES». По ее словам, заведение создано на основе опыта ресторатора и партнера блогерши Александра Пичугина.

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Счета популярной блогерши Насти Ивлеевой были заблокированы налоговой службой. Причиной стали долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Налоговая заблокировала счета Насти Ивлеевой», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что блогер должна налоговой больше 11,3 млн рублей. Ранее Ивлеева впервые после информационного затишья из-за «голой вечеринки» вышла в свет и презентовала азиатский ресторан «NUDLES». По ее словам, заведение создано на основе опыта ресторатора и партнера блогерши Александра Пичугина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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