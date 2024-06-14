Развлечения Знаменитости Налоговая заблокировала счета Ивлеевой из-за долга в 11 млн рублей 14 июня 2024 в 12:50 Размер текста - 17 + Ивлеева должна налоговой чуть более 11 млн рублей Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Счета популярной блогерши Насти Ивлеевой были заблокированы налоговой службой. Причиной стали долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Налоговая заблокировала счета Насти Ивлеевой», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что блогер должна налоговой больше 11,3 млн рублей. Ранее Ивлеева впервые после информационного затишья из-за «голой вечеринки» вышла в свет и презентовала азиатский ресторан «NUDLES». По ее словам, заведение создано на основе опыта ресторатора и партнера блогерши Александра Пичугина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Счета популярной блогерши Насти Ивлеевой были заблокированы налоговой службой. Причиной стали долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Налоговая заблокировала счета Насти Ивлеевой», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что блогер должна налоговой больше 11,3 млн рублей. Ранее Ивлеева впервые после информационного затишья из-за «голой вечеринки» вышла в свет и презентовала азиатский ресторан «NUDLES». По ее словам, заведение создано на основе опыта ресторатора и партнера блогерши Александра Пичугина. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям