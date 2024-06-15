Швеция обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

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Шведские истребители встретили российский Су-24
Шведские истребители встретили российский Су-24 Фото:

Российский истребитель Су-24 нарушил воздушное пространство Швеции. Об этом сообщил командующий ВВС Йонас Викман.

«Действия России неприемлемы и демонстрируют отсутствие уважения к нашему территориальному взаимодействию. Мы следили за ходом событий и были на месте, чтобы действовать», — передает слова Викмана пресс-служба BBC страны. Он отметил, что Су-24 был встречен шведскими истребителями из-за нарушения воздушного пространства. 

В 2022 году Швеция также заявляла о нарушении ее воздушного пространства военными самолетами России. Командующий Военно-воздушными силами Карл Йохан Эдстрем сообщил о двух истребителях Су-27 и двух бомбардировщиках Су-24, которые были зафиксированы в небе над Балтийским морем.

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Российский истребитель Су-24 нарушил воздушное пространство Швеции. Об этом сообщил командующий ВВС Йонас Викман. «Действия России неприемлемы и демонстрируют отсутствие уважения к нашему территориальному взаимодействию. Мы следили за ходом событий и были на месте, чтобы действовать», — передает слова Викмана пресс-служба BBC страны. Он отметил, что Су-24 был встречен шведскими истребителями из-за нарушения воздушного пространства.  В 2022 году Швеция также заявляла о нарушении ее воздушного пространства военными самолетами России. Командующий Военно-воздушными силами Карл Йохан Эдстрем сообщил о двух истребителях Су-27 и двух бомбардировщиках Су-24, которые были зафиксированы в небе над Балтийским морем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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