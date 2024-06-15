Швеция обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Российский истребитель Су-24 нарушил воздушное пространство Швеции. Об этом сообщил командующий ВВС Йонас Викман.
«Действия России неприемлемы и демонстрируют отсутствие уважения к нашему территориальному взаимодействию. Мы следили за ходом событий и были на месте, чтобы действовать», — передает слова Викмана пресс-служба BBC страны. Он отметил, что Су-24 был встречен шведскими истребителями из-за нарушения воздушного пространства.
В 2022 году Швеция также заявляла о нарушении ее воздушного пространства военными самолетами России. Командующий Военно-воздушными силами Карл Йохан Эдстрем сообщил о двух истребителях Су-27 и двух бомбардировщиках Су-24, которые были зафиксированы в небе над Балтийским морем.
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