Мэр Белгорода рассказал о последствиях ракетного удара ВСУ по городу

Демидов: в Белгороде перебои со светом и водой, ранены два человека
Из-за удара ВСУ пострадали мужчина и женщина
Из-за удара ВСУ пострадали мужчина и женщина Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

Из-за ракетного обстрела ВСУ по Белгороду пострадали двое мирных жителей. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.

«К сожалению, в результате ракетного обстрела есть пострадавшие — двое мирных жителей», — написал Демидов в сообщении, опубликованном в  telegram-канале. Он уточнил, что мужчина с осколочным ранением и женщина с баротравмой уже в больнице №2, им оказывают необходимую помощь.

Из-за повреждений временно не работают светофоры на некоторых крупных улицах и в районе железнодорожного вокзала, поэтому движение на этих участках регулируют сотрудники ГАИ. Также сообщается, что из-за удара повреждена городская инфраструктура — наблюдаются перебои с подачей электроэнергии и воды.

Жителям города рекомендовано быть внимательнее на дорогах и следить за сообщениями официальных каналов мониторинга, так как из-за веерных отключений возможны перебои в работе систем оповещения. В случае необходимости белгородцам советуют обращаться по номеру 112. Все городские службы задействованы для скорейшей стабилизации обстановки.

