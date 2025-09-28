Мэр Белгорода рассказал о последствиях ракетного удара ВСУ по городу

Из-за ракетного обстрела ВСУ по Белгороду пострадали двое мирных жителей. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.
«К сожалению, в результате ракетного обстрела есть пострадавшие — двое мирных жителей», — написал Демидов в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Он уточнил, что мужчина с осколочным ранением и женщина с баротравмой уже в больнице №2, им оказывают необходимую помощь.
Из-за повреждений временно не работают светофоры на некоторых крупных улицах и в районе железнодорожного вокзала, поэтому движение на этих участках регулируют сотрудники ГАИ. Также сообщается, что из-за удара повреждена городская инфраструктура — наблюдаются перебои с подачей электроэнергии и воды.
Жителям города рекомендовано быть внимательнее на дорогах и следить за сообщениями официальных каналов мониторинга, так как из-за веерных отключений возможны перебои в работе систем оповещения. В случае необходимости белгородцам советуют обращаться по номеру 112. Все городские службы задействованы для скорейшей стабилизации обстановки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.