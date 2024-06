New York Times: Польша не хотела мира для Украины в 2022 году

Анджей Дуда не хотел, чтобы Украина подписывала договор с РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во время мирных переговоров 2022 года Польша боялась, что западные партнеры смогут убедить Украину согласиться на условия России. Об этом сообщила газета The New York Times. «Лидеры Польши — первые и решительные сторонники Украины — опасались, что Германия или Франция могут попытаться убедить украинцев принять условия России, и хотели предотвратить это», — говорится в материале. Эти опасения были выражены президентом Польши Анджеем Дудой во время встречи с лидерами НАТО в Брюсселе 24 марта 2022. Польский президент активно обсуждал текст от 17 марта, спрашивая у коллег: «Кто из вас подпишет это?». Никто из присутствующих лидеров НАТО не дал однозначного ответа. Ранее газета The New York Times обнародовала полный текст мирного договора между Россией и Украиной. Переговоры между странами проходили с февраля по апрель 2022 года.

