New York Times: Польша не хотела мира для Украины в 2022 году

Во время мирных переговоров 2022 года Польша боялась, что западные партнеры смогут убедить Украину согласиться на условия России. Об этом сообщила газета The New York Times.
«Лидеры Польши — первые и решительные сторонники Украины — опасались, что Германия или Франция могут попытаться убедить украинцев принять условия России, и хотели предотвратить это», — говорится в материале. Эти опасения были выражены президентом Польши Анджеем Дудой во время встречи с лидерами НАТО в Брюсселе 24 марта 2022.
Польский президент активно обсуждал текст от 17 марта, спрашивая у коллег: «Кто из вас подпишет это?». Никто из присутствующих лидеров НАТО не дал однозначного ответа.
Ранее газета The New York Times обнародовала полный текст мирного договора между Россией и Украиной. Переговоры между странами проходили с февраля по апрель 2022 года.
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