15 июня 2024

Россиянок дисквалифицировали в эстафете на Играх БРИКС

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Флаги. Санкт-Петербург, беларусь, флаг, флаг белоруссии, белорусский флаг
Победу в эстафете одержала команда Белоруссии Фото:

Женская сборная России по легкой атлетике была дисквалифицирована в эстафете 4×100 метров на Играх БРИКС из-за нарушения правил при передаче палочки. Об этом сообщил главный тренер команды Руслан Мащенко.

«Причина дисквалификации женской команды России — ошибка при передаче эстафетной палочки. Никаких протестов подаваться не будет», — сообщил Мащенко агентству ТАСС.

В результате инцидента победу в эстафете одержала команда Белоруссии, а второе место заняла сборная Бразилии. Игры БРИКС, проходящие в Казани, завершатся 23 июня.

На Играх БРИКС 13 июня в соревнованиях по синхронному плаванию золото получил четырехкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев. Первой также стала трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко.

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Женская сборная России по легкой атлетике была дисквалифицирована в эстафете 4×100 метров на Играх БРИКС из-за нарушения правил при передаче палочки. Об этом сообщил главный тренер команды Руслан Мащенко. «Причина дисквалификации женской команды России — ошибка при передаче эстафетной палочки. Никаких протестов подаваться не будет», — сообщил Мащенко агентству ТАСС. В результате инцидента победу в эстафете одержала команда Белоруссии, а второе место заняла сборная Бразилии. Игры БРИКС, проходящие в Казани, завершатся 23 июня. На Играх БРИКС 13 июня в соревнованиях по синхронному плаванию золото получил четырехкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев. Первой также стала трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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