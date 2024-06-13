Развлечения Спорт Россия завоевала первые золотые медали на Играх БРИКС Пловцы принесли России первые золотые медали на Играх БРИКС 13 июня 2024 в 13:21 Размер текста - 17 + Александр Мальцев и Светлана Колесниченко стали первыми россиянами, кто получил золотые медали Фото: Анна Майорова © URA.RU На Играх БРИКС четырехкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев завоевал золото. Также первое место получила трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко. Об этом сообщают СМИ. «Мальцев занял первое место по итогам технической программы сольных выступлений. Победитель показал результат 267,3216 балла», — пишет ТАСС. Второе место занял Кантинан Адисаисирибутр, который представляет Таиланд. В этом соревновании выступали два спортсмена. Ранее Мальцев пять раз побеждал на чемпионатах Европы, ему 28 лет. Также золото получила трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко. Она заняла первое место по итогам технической программы сольных выступлений, набрав 313,6900 балла. Второе место досталось представительнице Белоруссии Василине Хандоженко, а третье — Диане Онкес (Узбекистан). Колесниченко за свою карьеру получила 11 золотых медалей первенств Европы. На Олимпиаде в Токио и Рио-де-Жанейро она заняла первые места. Ей 30 лет. Игры БРИКС проходят в Казани. Они продлятся до 23 июня. 12 июня, в день открытия, президент России Владимир Путин поприветствовал участников Игр. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На Играх БРИКС четырехкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев завоевал золото. Также первое место получила трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко. Об этом сообщают СМИ. «Мальцев занял первое место по итогам технической программы сольных выступлений. Победитель показал результат 267,3216 балла», — пишет ТАСС. Второе место занял Кантинан Адисаисирибутр, который представляет Таиланд. В этом соревновании выступали два спортсмена. Ранее Мальцев пять раз побеждал на чемпионатах Европы, ему 28 лет. Также золото получила трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко. Она заняла первое место по итогам технической программы сольных выступлений, набрав 313,6900 балла. Второе место досталось представительнице Белоруссии Василине Хандоженко, а третье — Диане Онкес (Узбекистан). Колесниченко за свою карьеру получила 11 золотых медалей первенств Европы. На Олимпиаде в Токио и Рио-де-Жанейро она заняла первые места. Ей 30 лет. Игры БРИКС проходят в Казани. Они продлятся до 23 июня. 12 июня, в день открытия, президент России Владимир Путин поприветствовал участников Игр. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям