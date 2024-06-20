Дрон-камикадзе ВСУ «Лютий» упал в Одесской области

21 июня 2024 в 01:37 Размер текста - 17 +

Беспилотник ВСУ упал в поле Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Одесской области упал ударный дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Лютий». По данным очевидцев, перед падением дрон начал кружиться над Одессой. «В Одесской области упал ударный дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) „Лютий“. Он начал крутиться над Одессой, а затем упал в поле», — пишет «Российская газета» со ссылкой на данные telegram-канала «Сводки и аналитика СВО». Отмечается, что беспилотник ВСУ мог попасть под воздействие российской РЭБ. Дрон имеет бортовой номер 522. Ранее в результате сброса боеприпаса с беспилотника ВСУ в районе поселка Еленовка был ранен советник главы ДНР Ян Гагин. В результате происшествия он получил осколочные ранения лица и плеча, а его товарищ — множественные осколочные ранения головы, лица, руки и бедра. По словам Гагина, избежать тяжелых последствий удалось благодаря радиоэлектронному ружью, которым они успели погасить сигнал БПЛА, дезориентировав дрон. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Одесской области упал ударный дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Лютий». По данным очевидцев, перед падением дрон начал кружиться над Одессой. «В Одесской области упал ударный дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) „Лютий“. Он начал крутиться над Одессой, а затем упал в поле», — пишет «Российская газета» со ссылкой на данные telegram-канала «Сводки и аналитика СВО». Отмечается, что беспилотник ВСУ мог попасть под воздействие российской РЭБ. Дрон имеет бортовой номер 522. Ранее в результате сброса боеприпаса с беспилотника ВСУ в районе поселка Еленовка был ранен советник главы ДНР Ян Гагин. В результате происшествия он получил осколочные ранения лица и плеча, а его товарищ — множественные осколочные ранения головы, лица, руки и бедра. По словам Гагина, избежать тяжелых последствий удалось благодаря радиоэлектронному ружью, которым они успели погасить сигнал БПЛА, дезориентировав дрон.