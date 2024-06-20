20 июня 2024

Дрон-камикадзе ВСУ «Лютий» упал в Одесской области

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Город Энергодар и Запорожская АЭС., разрушения, запорожская аэс,  дрон
Беспилотник ВСУ упал в поле Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Одесской области упал ударный дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Лютий». По данным очевидцев, перед падением дрон начал кружиться над Одессой.

«В Одесской области упал ударный дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) „Лютий“. Он начал крутиться над Одессой, а затем упал в поле», — пишет «Российская газета» со ссылкой на данные telegram-канала «Сводки и аналитика СВО».

Отмечается, что беспилотник ВСУ мог попасть под воздействие российской РЭБ. Дрон имеет бортовой номер 522.

Ранее в результате сброса боеприпаса с беспилотника ВСУ в районе поселка Еленовка был ранен советник главы ДНР Ян Гагин. В результате происшествия он получил осколочные ранения лица и плеча, а его товарищ — множественные осколочные ранения головы, лица, руки и бедра. По словам Гагина, избежать тяжелых последствий удалось благодаря радиоэлектронному ружью, которым они успели погасить сигнал БПЛА, дезориентировав дрон.

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В Одесской области упал ударный дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Лютий». По данным очевидцев, перед падением дрон начал кружиться над Одессой. «В Одесской области упал ударный дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) „Лютий“. Он начал крутиться над Одессой, а затем упал в поле», — пишет «Российская газета» со ссылкой на данные telegram-канала «Сводки и аналитика СВО». Отмечается, что беспилотник ВСУ мог попасть под воздействие российской РЭБ. Дрон имеет бортовой номер 522. Ранее в результате сброса боеприпаса с беспилотника ВСУ в районе поселка Еленовка был ранен советник главы ДНР Ян Гагин. В результате происшествия он получил осколочные ранения лица и плеча, а его товарищ — множественные осколочные ранения головы, лица, руки и бедра. По словам Гагина, избежать тяжелых последствий удалось благодаря радиоэлектронному ружью, которым они успели погасить сигнал БПЛА, дезориентировав дрон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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