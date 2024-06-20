Беспилотник атаковал советника главы ДНР

В результате сброса боеприпаса с беспилотника в районе поселка Еленовка был ранен советник главы ДНР Ян Гагин. Об этом сообщил он лично.
«Мы с коллегой находились в районе Еленовки и остановились, чтобы подкачать колесо. Нас засек дрон. Какое-то время он кружил над нами, затем атаковал сбросом», — заявил Гагин ТАСС.
В результате происшествия советник главы ДНР получил осколочные ранения лица и плеча, а его товарищ — множественные осколочные ранения головы, лица, руки и бедра. По словам Гагина, избежать тяжелых последствий удалось благодаря радиоэлектронному ружью, которым они успели погасить сигнал БПЛА, дезориентировав дрон.
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