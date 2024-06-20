Происшествия Беспилотник атаковал советника главы ДНР 20 июня 2024 в 12:04 Размер текста - 17 + Атакован советник главы ДНР Ян Гагин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате сброса боеприпаса с беспилотника в районе поселка Еленовка был ранен советник главы ДНР Ян Гагин. Об этом сообщил он лично. «Мы с коллегой находились в районе Еленовки и остановились, чтобы подкачать колесо. Нас засек дрон. Какое-то время он кружил над нами, затем атаковал сбросом», — заявил Гагин ТАСС. В результате происшествия советник главы ДНР получил осколочные ранения лица и плеча, а его товарищ — множественные осколочные ранения головы, лица, руки и бедра. По словам Гагина, избежать тяжелых последствий удалось благодаря радиоэлектронному ружью, которым они успели погасить сигнал БПЛА, дезориентировав дрон. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В результате сброса боеприпаса с беспилотника в районе поселка Еленовка был ранен советник главы ДНР Ян Гагин. Об этом сообщил он лично. «Мы с коллегой находились в районе Еленовки и остановились, чтобы подкачать колесо. Нас засек дрон. Какое-то время он кружил над нами, затем атаковал сбросом», — заявил Гагин ТАСС. В результате происшествия советник главы ДНР получил осколочные ранения лица и плеча, а его товарищ — множественные осколочные ранения головы, лица, руки и бедра. По словам Гагина, избежать тяжелых последствий удалось благодаря радиоэлектронному ружью, которым они успели погасить сигнал БПЛА, дезориентировав дрон. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям