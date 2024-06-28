В Молдавии заявили о провале США как мирового лидера

Додон обвинил США в нарушении Устава ООН и заявил о провале лидерства страны
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Панельная сессия на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) с участием Карин Кнайсль, Игоря Додона, Кирилла Шамалова. День второй., додон игорь
США перестали быть мировым лидером, когда стали нарушать Устав ООН, заявил Игорь Додон Фото:

Экс-президент Молдавии, глава оппозиционной партии социалистов Игорь Додон подчеркнул, что США в настоящий момент не справляются с ролью мирового лидера. Он отметил, что американское государство периодически нарушает принципы ООН, вмешиваясь во внутренние дела других стран.

«Сегодня всем стало ясно: США не справились с ролью мирового лидера. Мировой лидер — это тот, кто действует в интересах всего мира на основе Устава ООН. Мировым лидером не может быть государство, которое постоянно демонстрирует избирательное соблюдение принципов ООН», — заявил Игорь Додон во время выступления в Китае в ходе собрания, посвященное 70-летию провозглашения пяти принципов мирного сосуществования. Его слова передает РИА Новости.

Российский президент Владимир Путин неоднократно доносил мысль о необходимости развивать многополярный мир, чтобы избежать гегемонии со стороны США. На Западе также отмечали, что США начали терять позиции мирового лидера. Экс-разведчик Пентагона Скотт Риттер ранее заявлял, что в настоящий момент Владимир Путин является самым уважаемым президентом в мире, передает 360.ru.

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Экс-президент Молдавии, глава оппозиционной партии социалистов Игорь Додон подчеркнул, что США в настоящий момент не справляются с ролью мирового лидера. Он отметил, что американское государство периодически нарушает принципы ООН, вмешиваясь во внутренние дела других стран. «Сегодня всем стало ясно: США не справились с ролью мирового лидера. Мировой лидер — это тот, кто действует в интересах всего мира на основе Устава ООН. Мировым лидером не может быть государство, которое постоянно демонстрирует избирательное соблюдение принципов ООН», — заявил Игорь Додон во время выступления в Китае в ходе собрания, посвященное 70-летию провозглашения пяти принципов мирного сосуществования. Его слова передает РИА Новости. Российский президент Владимир Путин неоднократно доносил мысль о необходимости развивать многополярный мир, чтобы избежать гегемонии со стороны США. На Западе также отмечали, что США начали терять позиции мирового лидера. Экс-разведчик Пентагона Скотт Риттер ранее заявлял, что в настоящий момент Владимир Путин является самым уважаемым президентом в мире, передает 360.ru.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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