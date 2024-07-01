Украинского журналиста Гордона* приговорили к 14 годам колонии

Гордона приговорили к колонии заочно
Военный суд заочно приговорил украинского журналиста Дмитрия Гордона (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов, иностранный агент) к 14 годам за призывы к терактам и фейки про российскую армию. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Ранее сообщалось, что в России на Гордона завели уголовное дело. Он, помимо прочего, призывал к убийству президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
*Дмитрий Гордон — внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов, признан иностранным агентом
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