Украинского журналиста Гордона* приговорили к 14 годам колонии

01 июля 2024 в 18:13 Размер текста - 17 +

Гордона приговорили к колонии заочно Фото: Официальный сайт президента Украины Военный суд заочно приговорил украинского журналиста Дмитрия Гордона (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов, иностранный агент) к 14 годам за призывы к терактам и фейки про российскую армию. Об этом сообщает корреспондент ТАСС. Ранее сообщалось, что в России на Гордона завели уголовное дело. Он, помимо прочего, призывал к убийству президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. *Дмитрий Гордон — внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов, признан иностранным агентом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военный суд заочно приговорил украинского журналиста Дмитрия Гордона (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов, иностранный агент) к 14 годам за призывы к терактам и фейки про российскую армию. Об этом сообщает корреспондент ТАСС. Ранее сообщалось, что в России на Гордона завели уголовное дело. Он, помимо прочего, призывал к убийству президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. *Дмитрий Гордон — внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов, признан иностранным агентом