Украинского журналиста Гордона* приговорили к 14 годам колонии

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Дмитрий Гордон,  stock
Гордона приговорили к колонии заочно Фото:

Военный суд заочно приговорил украинского журналиста Дмитрия Гордона (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов, иностранный агент) к 14 годам за призывы к терактам и фейки про российскую армию. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Ранее сообщалось, что в России на Гордона завели уголовное дело. Он, помимо прочего, призывал к убийству президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

*Дмитрий Гордон — внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов, признан иностранным агентом

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Военный суд заочно приговорил украинского журналиста Дмитрия Гордона (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов, иностранный агент) к 14 годам за призывы к терактам и фейки про российскую армию. Об этом сообщает корреспондент ТАСС. Ранее сообщалось, что в России на Гордона завели уголовное дело. Он, помимо прочего, призывал к убийству президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. *Дмитрий Гордон — внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов, признан иностранным агентом
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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