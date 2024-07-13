13 июля 2024

Байден выступит со спецобращением из-за покушения на Трампа

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Президент США. stock, Джо Байден,  stock
Байден собирается обратиться к нации Фото:

Президент США Джо Байден выступит с обращением в связи со стрельбой и покушением на Дональда Трампа во время предвыборного митинга. Об этом сообщил конгрессмен Чип Рой в соцсети Х.

«Президент Байден выступит с обращением к нации», — написал Рой.

На Трампа совершено покушение во время его выступления в Пенсильвании. Сейчас политик проходит медицинское обследование. Спецслужбы США подтвердили факт происшествия и заявили, что ведут расследование.

Окружной прокурор округа Батлер Ричард Голдингер сообщил, что Трамп был задет выстрелами, но он в безопасности. Один из зрителей погиб, а стрелок мертв. Еще один человек находится в тяжелом состоянии

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Президент США Джо Байден выступит с обращением в связи со стрельбой и покушением на Дональда Трампа во время предвыборного митинга. Об этом сообщил конгрессмен Чип Рой в соцсети Х. «Президент Байден выступит с обращением к нации», — написал Рой. На Трампа совершено покушение во время его выступления в Пенсильвании. Сейчас политик проходит медицинское обследование. Спецслужбы США подтвердили факт происшествия и заявили, что ведут расследование. Окружной прокурор округа Батлер Ричард Голдингер сообщил, что Трамп был задет выстрелами, но он в безопасности. Один из зрителей погиб, а стрелок мертв. Еще один человек находится в тяжелом состоянии
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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