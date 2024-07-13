Байден выступит со спецобращением из-за покушения на Трампа

Президент США Джо Байден выступит с обращением в связи со стрельбой и покушением на Дональда Трампа во время предвыборного митинга. Об этом сообщил конгрессмен Чип Рой в соцсети Х.
«Президент Байден выступит с обращением к нации», — написал Рой.
На Трампа совершено покушение во время его выступления в Пенсильвании. Сейчас политик проходит медицинское обследование. Спецслужбы США подтвердили факт происшествия и заявили, что ведут расследование.
Окружной прокурор округа Батлер Ричард Голдингер сообщил, что Трамп был задет выстрелами, но он в безопасности. Один из зрителей погиб, а стрелок мертв. Еще один человек находится в тяжелом состоянии
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