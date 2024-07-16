Reuters: Макрон изменил решение по премьер-министру страны

16 июля 2024 в 16:59 Размер текста - 17 +

Эммануэль Макрон, вероятно, примет отставку своего нынешнего правительства Фото: Официальный сайт Европарламента Президент Франции Эммануэль Макрон вечером 16 июля примет отставку правительства страны во главе с премьер-министром Габриэлем Атталем. Об этом сообщило издание Reuters. «Президент Эммануэль Макрон, скорее всего, примет отставку своего нынешнего правительства во главе с центристом Габриэлем Атталем, чтобы дать возможность министрам, избранным законодателями, заседать в парламенте», — говорится в статье . Отмечается, что это произойдет 16 июля. Ранее во Франции прошли парламентские выборы. Партия Макрона на них проиграла, первое место заняла «Новый национальный фронт» во главе с Жаном-Люком Меланшоном. 8 июля сообщалось, что Макрон не принял отставку премьер-министра страны Габриэля Атталя. Он попросил его временно остаться на посту. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Франции Эммануэль Макрон вечером 16 июля примет отставку правительства страны во главе с премьер-министром Габриэлем Атталем. Об этом сообщило издание Reuters. «Президент Эммануэль Макрон, скорее всего, примет отставку своего нынешнего правительства во главе с центристом Габриэлем Атталем, чтобы дать возможность министрам, избранным законодателями, заседать в парламенте», — говорится в статье. Отмечается, что это произойдет 16 июля. Ранее во Франции прошли парламентские выборы. Партия Макрона на них проиграла, первое место заняла «Новый национальный фронт» во главе с Жаном-Люком Меланшоном. 8 июля сообщалось, что Макрон не принял отставку премьер-министра страны Габриэля Атталя. Он попросил его временно остаться на посту.