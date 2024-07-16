Reuters: Макрон изменил решение по премьер-министру страны

Президент Франции Эммануэль Макрон вечером 16 июля примет отставку правительства страны во главе с премьер-министром Габриэлем Атталем. Об этом сообщило издание Reuters.
«Президент Эммануэль Макрон, скорее всего, примет отставку своего нынешнего правительства во главе с центристом Габриэлем Атталем, чтобы дать возможность министрам, избранным законодателями, заседать в парламенте», — говорится в
Ранее во Франции прошли парламентские выборы. Партия Макрона на них проиграла, первое место заняла «Новый национальный фронт» во главе с Жаном-Люком Меланшоном. 8 июля сообщалось, что Макрон не принял отставку премьер-министра страны Габриэля Атталя. Он попросил его временно остаться на посту.
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