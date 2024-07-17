В Сочи горит концертно-театральный комплекс, строящийся на территории «Сириуса»

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Возгорание на стройплощадке ледовой Арены. Екатеринбург, пожар, пожарный гидрант, возгорание
Сейчас огонь в концертно-театральном комплексе разошелся на 50 квадратных метров Фото:

В Сочи произошло возгорание на строящемся уникальном концертно-театральном комплексе, который расположен на территории «Сириуса». Огонь начал распространяться под крышей здания, затем перекинулся на кровлю, охватив площадь в 50 квадратных метров.

«Возгорание произошло под крышей здания и охватило кровлю. Сейчас огонь разошелся уже на 50 квадратов. На месте свыше десяти пожарных расчетов, борются с огнем», — пишет telegram-канал Shot.

Концертный зал в «Сириусе» строится уже несколько лет и представляет собой уникальный проект — это единственный комплекс в Европе, способный трансформировать сцену для различных музыкально-театральных представлений всего за 30 минут. Ожидалось, что открытие комплекса состоится в декабре текущего года.

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В Сочи произошло возгорание на строящемся уникальном концертно-театральном комплексе, который расположен на территории «Сириуса». Огонь начал распространяться под крышей здания, затем перекинулся на кровлю, охватив площадь в 50 квадратных метров. «Возгорание произошло под крышей здания и охватило кровлю. Сейчас огонь разошелся уже на 50 квадратов. На месте свыше десяти пожарных расчетов, борются с огнем», — пишет telegram-канал Shot. Концертный зал в «Сириусе» строится уже несколько лет и представляет собой уникальный проект — это единственный комплекс в Европе, способный трансформировать сцену для различных музыкально-театральных представлений всего за 30 минут. Ожидалось, что открытие комплекса состоится в декабре текущего года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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