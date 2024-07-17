В Сочи горит концертно-театральный комплекс, строящийся на территории «Сириуса»

17 июля 2024 в 21:15 Размер текста - 17 +

Сейчас огонь в концертно-театральном комплексе разошелся на 50 квадратных метров Фото: Илья Московец © URA.RU В Сочи произошло возгорание на строящемся уникальном концертно-театральном комплексе, который расположен на территории «Сириуса». Огонь начал распространяться под крышей здания, затем перекинулся на кровлю, охватив площадь в 50 квадратных метров. «Возгорание произошло под крышей здания и охватило кровлю. Сейчас огонь разошелся уже на 50 квадратов. На месте свыше десяти пожарных расчетов, борются с огнем», — пишет telegram-канал Shot . Концертный зал в «Сириусе» строится уже несколько лет и представляет собой уникальный проект — это единственный комплекс в Европе, способный трансформировать сцену для различных музыкально-театральных представлений всего за 30 минут. Ожидалось, что открытие комплекса состоится в декабре текущего года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сочи произошло возгорание на строящемся уникальном концертно-театральном комплексе, который расположен на территории «Сириуса». Огонь начал распространяться под крышей здания, затем перекинулся на кровлю, охватив площадь в 50 квадратных метров. «Возгорание произошло под крышей здания и охватило кровлю. Сейчас огонь разошелся уже на 50 квадратов. На месте свыше десяти пожарных расчетов, борются с огнем», — пишет telegram-канал Shot. Концертный зал в «Сириусе» строится уже несколько лет и представляет собой уникальный проект — это единственный комплекс в Европе, способный трансформировать сцену для различных музыкально-театральных представлений всего за 30 минут. Ожидалось, что открытие комплекса состоится в декабре текущего года.