Фотограф, работавшая на встрече губернатора Липецкой области, перестаралась с Photoshop. Фото

Власти Липецкой области: автор фото со встречи исправил кадр с помощью Photoshop
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семинар-практикум по подготовке заявок на конкурс президентских грантов в 2017 году. Челябинск, фотограф
Фотограф после встречи с губернатором Липецкой области Артамоновым «отфотошопила» снимки Фото:

Фотограф, работавший на встрече губернатора Липецкой области Игоря Артамонова с представителями бизнеса, обработала кадр в фоторедакторе, чтобы все участники казались смотрящими на главу региона. Это подтвердил начальник управления информационной политики Липецкой области Михаил Шаршаков.

«Поворачивали», — признал Шаршаков, комментируя изменения на кадре. Он заверил, что никаких мер в отношении фотографа приниматься не будет, отметив, что она просто стремилась улучшить уже неплохой кадр.

Шаршаков также опубликовал в telegram-канале правительства Липецкой области свое фото с явно видимой фотошоп-обработкой и извинился перед Юрием Тагуновым, чью голову «повернули» на оригинальной фотографии. Он также предложил всем заинтересованным посмотреть видео с мероприятия, чтобы убедиться в активном участии бизнесменов и отсутствии необходимости «крутить головы».

файл
Фотограф отфотошопила голову бизнесмена Юрия Тагунова, повернув ее по направлению к лектору
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Фотограф, работавший на встрече губернатора Липецкой области Игоря Артамонова с представителями бизнеса, обработала кадр в фоторедакторе, чтобы все участники казались смотрящими на главу региона. Это подтвердил начальник управления информационной политики Липецкой области Михаил Шаршаков. «Поворачивали», — признал Шаршаков, комментируя изменения на кадре. Он заверил, что никаких мер в отношении фотографа приниматься не будет, отметив, что она просто стремилась улучшить уже неплохой кадр. Шаршаков также опубликовал в telegram-канале правительства Липецкой области свое фото с явно видимой фотошоп-обработкой и извинился перед Юрием Тагуновым, чью голову «повернули» на оригинальной фотографии. Он также предложил всем заинтересованным посмотреть видео с мероприятия, чтобы убедиться в активном участии бизнесменов и отсутствии необходимости «крутить головы».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...