Фотограф, работавшая на встрече губернатора Липецкой области, перестаралась с Photoshop. Фото

Власти Липецкой области: автор фото со встречи исправил кадр с помощью Photoshop

18 июля 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

Фотограф после встречи с губернатором Липецкой области Артамоновым «отфотошопила» снимки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фотограф, работавший на встрече губернатора Липецкой области Игоря Артамонова с представителями бизнеса, обработала кадр в фоторедакторе, чтобы все участники казались смотрящими на главу региона. Это подтвердил начальник управления информационной политики Липецкой области Михаил Шаршаков. «Поворачивали», — признал Шаршаков, комментируя изменения на кадре. Он заверил, что никаких мер в отношении фотографа приниматься не будет, отметив, что она просто стремилась улучшить уже неплохой кадр. Шаршаков также опубликовал в telegram-канале правительства Липецкой области свое фото с явно видимой фотошоп-обработкой и извинился перед Юрием Тагуновым, чью голову «повернули» на оригинальной фотографии. Он также предложил всем заинтересованным посмотреть видео с мероприятия, чтобы убедиться в активном участии бизнесменов и отсутствии необходимости «крутить головы». Фотограф отфотошопила голову бизнесмена Юрия Тагунова, повернув ее по направлению к лектору Фото: Игорь Артамонов/https://t.me/igor_artamonov48/3134 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Фотограф, работавший на встрече губернатора Липецкой области Игоря Артамонова с представителями бизнеса, обработала кадр в фоторедакторе, чтобы все участники казались смотрящими на главу региона. Это подтвердил начальник управления информационной политики Липецкой области Михаил Шаршаков. «Поворачивали», — признал Шаршаков, комментируя изменения на кадре. Он заверил, что никаких мер в отношении фотографа приниматься не будет, отметив, что она просто стремилась улучшить уже неплохой кадр. Шаршаков также опубликовал в telegram-канале правительства Липецкой области свое фото с явно видимой фотошоп-обработкой и извинился перед Юрием Тагуновым, чью голову «повернули» на оригинальной фотографии. Он также предложил всем заинтересованным посмотреть видео с мероприятия, чтобы убедиться в активном участии бизнесменов и отсутствии необходимости «крутить головы».