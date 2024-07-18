Фотограф, работавший на встрече губернатора Липецкой области Игоря Артамонова с представителями бизнеса, обработала кадр в фоторедакторе, чтобы все участники казались смотрящими на главу региона. Это подтвердил начальник управления информационной политики Липецкой области Михаил Шаршаков.
«Поворачивали», — признал Шаршаков, комментируя изменения на кадре. Он заверил, что никаких мер в отношении фотографа приниматься не будет, отметив, что она просто стремилась улучшить уже неплохой кадр.
Шаршаков также опубликовал в telegram-канале правительства Липецкой области свое фото с явно видимой фотошоп-обработкой и извинился перед Юрием Тагуновым, чью голову «повернули» на оригинальной фотографии. Он также предложил всем заинтересованным посмотреть видео с мероприятия, чтобы убедиться в активном участии бизнесменов и отсутствии необходимости «крутить головы».
Фотограф отфотошопила голову бизнесмена Юрия Тагунова, повернув ее по направлению к лектору
Фото: Игорь Артамонов/https://t.me/igor_artamonov48/3134
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Фотограф, работавший на встрече губернатора Липецкой области Игоря Артамонова с представителями бизнеса, обработала кадр в фоторедакторе, чтобы все участники казались смотрящими на главу региона. Это подтвердил начальник управления информационной политики Липецкой области Михаил Шаршаков. «Поворачивали», — признал Шаршаков, комментируя изменения на кадре. Он заверил, что никаких мер в отношении фотографа приниматься не будет, отметив, что она просто стремилась улучшить уже неплохой кадр. Шаршаков также опубликовал в telegram-канале правительства Липецкой области свое фото с явно видимой фотошоп-обработкой и извинился перед Юрием Тагуновым, чью голову «повернули» на оригинальной фотографии. Он также предложил всем заинтересованным посмотреть видео с мероприятия, чтобы убедиться в активном участии бизнесменов и отсутствии необходимости «крутить головы».