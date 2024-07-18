ТАСС: задержан замдиректора Фонда капремонта Подмосковья

Чиновнику грозит арест
В Подмосковье задержан заместитель директора Фонда капитального ремонта Мстислав Дымнич. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
«Дымнич подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ)», — сообщил собеседник ТАСС. По информации инсайдера, Дымнича могут отправить под арест: об этом ходатайствует следствие. Официальной информации о задержании Дымнича нет, но в Тверском суде Москвы подтвердили факт ходатайства следствия о заключении Дымнича под стражу.
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