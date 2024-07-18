ТАСС: задержан замдиректора Фонда капремонта Подмосковья

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Чиновнику грозит арест Фото:

В Подмосковье задержан заместитель директора Фонда капитального ремонта Мстислав Дымнич. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

«Дымнич подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ)», — сообщил собеседник ТАСС. По информации инсайдера, Дымнича могут отправить под арест: об этом ходатайствует следствие. Официальной информации о задержании Дымнича нет, но в Тверском суде Москвы подтвердили факт ходатайства следствия о заключении Дымнича под стражу.

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В Подмосковье задержан заместитель директора Фонда капитального ремонта Мстислав Дымнич. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. «Дымнич подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ)», — сообщил собеседник ТАСС. По информации инсайдера, Дымнича могут отправить под арест: об этом ходатайствует следствие. Официальной информации о задержании Дымнича нет, но в Тверском суде Москвы подтвердили факт ходатайства следствия о заключении Дымнича под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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