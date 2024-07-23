Вероятному виновнику ДТП, в котором погибла блогер МотоТаня, грозит до 6 лет

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Блогер МотоТаня (Татьяна Озолина)
МотоТаня погибла на трассе в Турции Фото:

Вероятному виновнику смертельного ДТП в Турции, в котором погибла российский блогер МотоТаня, Онуру Обуту может грозить до шести лет тюрьмы. Об этом сообщает Shot.

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«Турецкому байкеру Онуру Обуту, вероятнее всего, предъявят обвинение по статье 85 УК Турции — максимальное наказание по ней составляет шесть лет тюрьмы. При этом срок могут уменьшить, если в деле появятся смягчающие обстоятельства», — пишет Shot со ссылкой на турецких юристов. Они ожидают, что суд вынесет минимальное наказание байкеру — два года условно. Сам Обут сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Российская мотоциклистка и блогер Татьяна Озолина, более известная под псевдонимом «МотоТаня», погибла в ДТП в Турции на трассе Милас — Секе. Девушка ехала вместе с двумя турецкими мотоблогерам. По одной из версий, Озолина не справилась с управлением и врезалась в грузовик. По другой — блогер столкнулась с другим мотоциклом. Россиянка скончалась до приезда скорой помощи.

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Вероятному виновнику смертельного ДТП в Турции, в котором погибла российский блогер МотоТаня, Онуру Обуту может грозить до шести лет тюрьмы. Об этом сообщает Shot. «Турецкому байкеру Онуру Обуту, вероятнее всего, предъявят обвинение по статье 85 УК Турции — максимальное наказание по ней составляет шесть лет тюрьмы. При этом срок могут уменьшить, если в деле появятся смягчающие обстоятельства», — пишет Shot со ссылкой на турецких юристов. Они ожидают, что суд вынесет минимальное наказание байкеру — два года условно. Сам Обут сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Российская мотоциклистка и блогер Татьяна Озолина, более известная под псевдонимом «МотоТаня», погибла в ДТП в Турции на трассе Милас — Секе. Девушка ехала вместе с двумя турецкими мотоблогерам. По одной из версий, Озолина не справилась с управлением и врезалась в грузовик. По другой — блогер столкнулась с другим мотоциклом. Россиянка скончалась до приезда скорой помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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