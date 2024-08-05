Замглавы МИД РФ обсудил ядерную программу с послом Ирана

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков провел встречу с послом Ирана в Москве Каземом Джалали. Политики обсудили положение дел вокруг иранской ядерной программы.
«Проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам взаимодействия в рамках БРИКС, а также положению дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе», — сообщается на официальном сайте МИД России. В ходе переговоров также был затронут ряд других актуальных тем, представляющих взаимный интерес для обеих стран.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан опубликовал статью «Мое послание новому миру», в которой заявил, что Иран будет сотрудничать с Россией в БРИКС и ШОС. По его словам, страна будет стремиться к миру для народов России и Украины.
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