Замглавы МИД РФ обсудил ядерную программу с послом Ирана

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Пресс-конференция: Россия в мировом контексте. Х международный форум "Примаковские чтения" в пресс-центре ТАСС. 18 июня 2024. Москва, рябков сергей
Сергей Рябков (на фото) встретился с послом Ирана в Москве Каземом Джалали Фото:

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков провел встречу с послом Ирана в Москве Каземом Джалали. Политики обсудили положение дел вокруг иранской ядерной программы.

«Проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам взаимодействия в рамках БРИКС, а также положению дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе», — сообщается на официальном сайте МИД России. В ходе переговоров также был затронут ряд других актуальных тем, представляющих взаимный интерес для обеих стран.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан опубликовал статью «Мое послание новому миру», в которой заявил, что Иран будет сотрудничать с Россией в БРИКС и ШОС. По его словам, страна будет стремиться к миру для народов России и Украины.

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков провел встречу с послом Ирана в Москве Каземом Джалали. Политики обсудили положение дел вокруг иранской ядерной программы. «Проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам взаимодействия в рамках БРИКС, а также положению дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе», — сообщается на официальном сайте МИД России. В ходе переговоров также был затронут ряд других актуальных тем, представляющих взаимный интерес для обеих стран. Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан опубликовал статью «Мое послание новому миру», в которой заявил, что Иран будет сотрудничать с Россией в БРИКС и ШОС. По его словам, страна будет стремиться к миру для народов России и Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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