Замглавы МИД РФ обсудил ядерную программу с послом Ирана

05 августа 2024 в 21:32 Размер текста - 17 +

Сергей Рябков (на фото) встретился с послом Ирана в Москве Каземом Джалали Фото: Роман Наумов © URA.RU Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков провел встречу с послом Ирана в Москве Каземом Джалали. Политики обсудили положение дел вокруг иранской ядерной программы. «Проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам взаимодействия в рамках БРИКС, а также положению дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе», — сообщается на официальном сайте МИД России. В ходе переговоров также был затронут ряд других актуальных тем, представляющих взаимный интерес для обеих стран. Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан опубликовал статью «Мое послание новому миру», в которой заявил, что Иран будет сотрудничать с Россией в БРИКС и ШОС. По его словам, страна будет стремиться к миру для народов России и Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков провел встречу с послом Ирана в Москве Каземом Джалали. Политики обсудили положение дел вокруг иранской ядерной программы. «Проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам взаимодействия в рамках БРИКС, а также положению дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе», — сообщается на официальном сайте МИД России. В ходе переговоров также был затронут ряд других актуальных тем, представляющих взаимный интерес для обеих стран. Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан опубликовал статью «Мое послание новому миру», в которой заявил, что Иран будет сотрудничать с Россией в БРИКС и ШОС. По его словам, страна будет стремиться к миру для народов России и Украины.