06 августа 2024

В Курской области назвали фейком сообщения об эвакуации из-за атак ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, чс, пожарные
В МЧС обратились к жителям с просьбой доверять официальной информации Фото:

Рассылка сообщений об эвакуации населения Курской области из-за атак Вооруженных сил Украины является фейковой. Об этом заявили в ГУ МЧС по региону.

«Появляется много фейковой информации в социальных сетях и пабликах. МЧС России не рассылало информацию об эвакуации», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. В МЧС обратились к местным жителям с просьбой доверять только официальным источникам информации.

Ранее врио губернатора региона Алексей Смирнов заявил, что из-за напряженной обстановки на границе с Украиной работа регионального оперштаба переведена в круглосуточный режим. Он также обратился к жителям Курской области с просьбой сохранять спокойствие.

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Рассылка сообщений об эвакуации населения Курской области из-за атак Вооруженных сил Украины является фейковой. Об этом заявили в ГУ МЧС по региону. «Появляется много фейковой информации в социальных сетях и пабликах. МЧС России не рассылало информацию об эвакуации», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. В МЧС обратились к местным жителям с просьбой доверять только официальным источникам информации. Ранее врио губернатора региона Алексей Смирнов заявил, что из-за напряженной обстановки на границе с Украиной работа регионального оперштаба переведена в круглосуточный режим. Он также обратился к жителям Курской области с просьбой сохранять спокойствие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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