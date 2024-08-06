В Курской области назвали фейком сообщения об эвакуации из-за атак ВСУ

Рассылка сообщений об эвакуации населения Курской области из-за атак Вооруженных сил Украины является фейковой. Об этом заявили в ГУ МЧС по региону.
«Появляется много фейковой информации в социальных сетях и пабликах. МЧС России не рассылало информацию об эвакуации», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. В МЧС обратились к местным жителям с просьбой доверять только официальным источникам информации.
Ранее врио губернатора региона Алексей Смирнов заявил, что из-за напряженной обстановки на границе с Украиной работа регионального оперштаба переведена в круглосуточный режим. Он также обратился к жителям Курской области с просьбой сохранять спокойствие.
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