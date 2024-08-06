В Курской области назвали фейком сообщения об эвакуации из-за атак ВСУ

07 августа 2024 в 00:18 Размер текста - 17 +

В МЧС обратились к жителям с просьбой доверять официальной информации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Рассылка сообщений об эвакуации населения Курской области из-за атак Вооруженных сил Украины является фейковой. Об этом заявили в ГУ МЧС по региону. «Появляется много фейковой информации в социальных сетях и пабликах. МЧС России не рассылало информацию об эвакуации», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. В МЧС обратились к местным жителям с просьбой доверять только официальным источникам информации. Ранее врио губернатора региона Алексей Смирнов заявил, что из-за напряженной обстановки на границе с Украиной работа регионального оперштаба переведена в круглосуточный режим. Он также обратился к жителям Курской области с просьбой сохранять спокойствие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рассылка сообщений об эвакуации населения Курской области из-за атак Вооруженных сил Украины является фейковой. Об этом заявили в ГУ МЧС по региону. «Появляется много фейковой информации в социальных сетях и пабликах. МЧС России не рассылало информацию об эвакуации», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. В МЧС обратились к местным жителям с просьбой доверять только официальным источникам информации. Ранее врио губернатора региона Алексей Смирнов заявил, что из-за напряженной обстановки на границе с Украиной работа регионального оперштаба переведена в круглосуточный режим. Он также обратился к жителям Курской области с просьбой сохранять спокойствие.