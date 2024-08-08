Военный «Запал»: ВСУ перешли на кустарные боеприпасы

Вооруженные силы Украины стали часто прибегать к использованию самодельных «кустарных» взрывных устройств на артемовском направлении. Об этом сообщил сапер батальона «Барс-13» Союза добровольцев Донбасса с позывным «Запал».
«За основу берется штатный боеприпас, но его конструкцию меняют», — приводит слова сапера РИА Новости. Он рассказал, что устройство выглядит знакомым, но во время обезвреживания может сработать иначе. Из-за этих самодельных конструкций приходится прибегать к большей осторожности. На Артемовском направлении из-за этой проблемы большая часть взрывных устройств и боеприпасов уничтожается на месте.
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