Военный «Запал»: ВСУ перешли на кустарные боеприпасы

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На Артемовском направлении ВСУ начали использовать самодельные устройства
На Артемовском направлении ВСУ начали использовать самодельные устройства Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины стали часто прибегать к использованию самодельных «кустарных» взрывных устройств на артемовском направлении. Об этом сообщил сапер батальона «Барс-13» Союза добровольцев Донбасса с позывным «Запал».

«За основу берется штатный боеприпас, но его конструкцию меняют», — приводит слова сапера РИА Новости. Он рассказал, что устройство выглядит знакомым, но во время обезвреживания может сработать иначе. Из-за этих самодельных конструкций приходится прибегать к большей осторожности. На Артемовском направлении из-за этой проблемы большая часть взрывных устройств и боеприпасов уничтожается на месте.

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Вооруженные силы Украины стали часто прибегать к использованию самодельных «кустарных» взрывных устройств на артемовском направлении. Об этом сообщил сапер батальона «Барс-13» Союза добровольцев Донбасса с позывным «Запал». «За основу берется штатный боеприпас, но его конструкцию меняют», — приводит слова сапера РИА Новости. Он рассказал, что устройство выглядит знакомым, но во время обезвреживания может сработать иначе. Из-за этих самодельных конструкций приходится прибегать к большей осторожности. На Артемовском направлении из-за этой проблемы большая часть взрывных устройств и боеприпасов уничтожается на месте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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