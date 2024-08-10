Глава МОК Бах заявил, что не будет больше бороться за свою должность

Глава МОК Бах заявил, что не планирует переизбираться на новый срок
© Служба новостей «URA.RU»
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Томас Бах. Stock
Томас Бах отказался продлевать срок своих полномочий на посту главы МОК Фото:

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что не будет переизбираться в 2025 году. Он не планирует продлевать срок своих полномочий, предусмотренный Олимпийской хартией. Его слова передают журналисты.

«Я очень ценю все ваши комментарии и аргументы. В результате глубоких размышлений и обширных дискуссий, в том числе с моей семьей, присутствующей здесь, в зале, я пришел к выводу, что не следует продлевать мои полномочия сверх срока», — заявил Бах во время сессии олимпийского комитета. Его слова передает ТАСС.

На 142-й сессии МОК, проходившей в Париже, не было принято решение о поправке в Олимпийскую хартию, которая могла бы расширить полномочия Томаса Баха на посту президента организации. Идея изменения хартии впервые возникла еще на 141-й сессии комитета в Мумбаи, где несколько членов организации предложили поправку, позволяющую Баху баллотироваться на новый срок. Следующие выборы президента МОК запланированы на март 2025 года и пройдут в ходе сессии организации, которая состоится в Греции.

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что не будет переизбираться в 2025 году. Он не планирует продлевать срок своих полномочий, предусмотренный Олимпийской хартией. Его слова передают журналисты. «Я очень ценю все ваши комментарии и аргументы. В результате глубоких размышлений и обширных дискуссий, в том числе с моей семьей, присутствующей здесь, в зале, я пришел к выводу, что не следует продлевать мои полномочия сверх срока», — заявил Бах во время сессии олимпийского комитета. Его слова передает ТАСС. На 142-й сессии МОК, проходившей в Париже, не было принято решение о поправке в Олимпийскую хартию, которая могла бы расширить полномочия Томаса Баха на посту президента организации. Идея изменения хартии впервые возникла еще на 141-й сессии комитета в Мумбаи, где несколько членов организации предложили поправку, позволяющую Баху баллотироваться на новый срок. Следующие выборы президента МОК запланированы на март 2025 года и пройдут в ходе сессии организации, которая состоится в Греции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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