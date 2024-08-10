Глава МОК Бах заявил, что не будет больше бороться за свою должность

Глава МОК Бах заявил, что не планирует переизбираться на новый срок

Томас Бах отказался продлевать срок своих полномочий на посту главы МОК Фото: Doha Stadium Plus Qatar/CC BY 2.0/Flickr

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что не будет переизбираться в 2025 году. Он не планирует продлевать срок своих полномочий, предусмотренный Олимпийской хартией. Его слова передают журналисты.

«Я очень ценю все ваши комментарии и аргументы. В результате глубоких размышлений и обширных дискуссий, в том числе с моей семьей, присутствующей здесь, в зале, я пришел к выводу, что не следует продлевать мои полномочия сверх срока», — заявил Бах во время сессии олимпийского комитета. Его слова передает ТАСС.

На 142-й сессии МОК, проходившей в Париже, не было принято решение о поправке в Олимпийскую хартию, которая могла бы расширить полномочия Томаса Баха на посту президента организации. Идея изменения хартии впервые возникла еще на 141-й сессии комитета в Мумбаи, где несколько членов организации предложили поправку, позволяющую Баху баллотироваться на новый срок. Следующие выборы президента МОК запланированы на март 2025 года и пройдут в ходе сессии организации, которая состоится в Греции.