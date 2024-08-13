Mash: два украинца исчезли с газовой станции в Судже после атаки ВСУ

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Двое украинских сотрудников с газовой станции "Суджа" пропали без вести после вторжения ВСУ
Двое украинских сотрудников с газовой станции "Суджа" пропали без вести после вторжения ВСУ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Двое украинских сотрудников пропали с газовой станции "Суджа" после атаки ВСУ на Курскую область. Об этом сообщили в telegram-каналах. 

"Станцию атаковали ВСУ, один из снарядов пробил стену здания и попал точно в кабинет нафтогазовиков. <...> Пока числятся пропавшими без вести", — написал telegram-канал Mash.

Позднее в канале рассказали, что сотрудников нашли, при этом у один из них оказался ранен украинскими военными. Их попытались эвакуировать в Сумы (город на Украине), но добраться до него не получилось. Однако официально нафтогазовики по-прежнему числятся пропавшими без вести. 

Утром 6 августа ВСУ попытались прорваться на территорию Курской области. Ранее глава Суджанского района Александр Богачев заявил о тяжелой обстановке в городе. По его словам, население продолжают эвакуировать в периоды затишья между обстрелами со стороны украинских сил, передает 360.ru.

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Двое украинских сотрудников пропали с газовой станции "Суджа" после атаки ВСУ на Курскую область. Об этом сообщили в telegram-каналах.  "Станцию атаковали ВСУ, один из снарядов пробил стену здания и попал точно в кабинет нафтогазовиков. <...> Пока числятся пропавшими без вести", — написал telegram-канал Mash. Позднее в канале рассказали, что сотрудников нашли, при этом у один из них оказался ранен украинскими военными. Их попытались эвакуировать в Сумы (город на Украине), но добраться до него не получилось. Однако официально нафтогазовики по-прежнему числятся пропавшими без вести.  Утром 6 августа ВСУ попытались прорваться на территорию Курской области. Ранее глава Суджанского района Александр Богачев заявил о тяжелой обстановке в городе. По его словам, население продолжают эвакуировать в периоды затишья между обстрелами со стороны украинских сил, передает 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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