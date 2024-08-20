Алаудинов: есть доказательства расстрела военными ВСУ мирных жителей в упор

Украинский фронт на донецком направлении разваливается, ВС РФ продвигается к Волчанску Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ продвигаются к Покровску (ДНР), украинский фронт на донецком направлении разваливается. Командир спецназа «Ахмат» подтвердил получение фото, на которых запечатлены расстрелянные украинскими военными мирные жители Курской области. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU.

Донецкое направление

Украинский фронт в ДНР разваливается. ВСУ теряют контроль над Покровском, что ставит под угрозу остальные подконтрольные им пункты на данном направлении.

От контроля над этим городом зависит способность ВСУ удерживать остальные населенные пункты на донецком направлении, поскольку после его освобождения российская армия сможет продвинуться дальше на Север с механизированными силами, обходя все укрепления украинских военных. Возможное взятие Покровска в чешском издании назвали «крупнейшей стратегической удачей нынешнего российского наступления».

«Восток» с помощью расчетов тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» уничтожили опорный пункт ВСУ под Угледаром. Обеспечен плацдарм для продвижения штурмовых групп на этом участке фронта. Об этом заявляет ТАСС.

Курское направление

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов получил фотографии, на которых показаны убитые из автоматов мирные жители Курской области. Помимо этого он сообщил, что ВСУ используют детей региона как «живой щит».

За прошедшие сутки из приграничных районов Курской области были эвакуированы 830 человек. Сейчас в 84 пунктах временного размещения в Курской области проживают 6744 эвакуированных, включая 1416 детей.

Переброска Украиной «скудных ресурсов» в Курскую область позволила ВС РФ добиться успеха в Донбассе. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на командира артиллерийской бригады ВСУ, имя которого не приводится. Эту информацию передают в ТАСС.

Харьковское направление

ВСУ потеряли часть позиций около села Песчаного и перебросили личный состав и технику в село Ковшаровка, что неподалеку. Прикрываясь от обстрелов ВС РФ, украинские военные дислоцируются в домах местных жителей. Об этом сообщает ТАСС.