Россияне смогут получить кэшбек за детский отдых в детских лагерях

Родители смогут вернуть до 20 тысяч рублей за путевки в детские лагеря

22 августа 2024 в 14:57 Размер текста - 17 +

В Госдуму внесен новый законопроекте о выплате кэшбека за путевки в детский лагерь Фото: Илья Московец © URA.RU Родители смогут вернуть до 20 тысяч рублей за путевки в детские лагеря. Соответствующий законопроект опубликован на официальной сайте. «В качестве конкретной меры, обеспечивающей повышение доступности услуг организаций отдыха детей и их оздоровления, предлагается законодательно закрепить возмещение части затрат на приобретение путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в размере 20 процентов стоимости таких услуг, но не более 20 тыс. рублей», — написано в карточке документа . В Госдуме отметили, что такая программа кешбэка позволит одновременно поддержать как покупателей путевок в детские лагеря, так и сами организации, предоставляющие такие услуги. Ранее URA.RU писало, как получить бесплатную путевку в детский лагерь в 2024 году. Сообщается, что путевками могут быть поощрены дети, продемонстрировавшие успехи в учебе, олимпиадах, спортивных и творческих состязаниях. Кроме того, на бесплатный отдых в лагере могут претендовать льготные категории граждан, среди которых дети-сироты, дети без попечения родителей или из семей беженцев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Родители смогут вернуть до 20 тысяч рублей за путевки в детские лагеря. Соответствующий законопроект опубликован на официальной сайте. «В качестве конкретной меры, обеспечивающей повышение доступности услуг организаций отдыха детей и их оздоровления, предлагается законодательно закрепить возмещение части затрат на приобретение путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в размере 20 процентов стоимости таких услуг, но не более 20 тыс. рублей», — написано в карточке документа. В Госдуме отметили, что такая программа кешбэка позволит одновременно поддержать как покупателей путевок в детские лагеря, так и сами организации, предоставляющие такие услуги. Ранее URA.RU писало, как получить бесплатную путевку в детский лагерь в 2024 году. Сообщается, что путевками могут быть поощрены дети, продемонстрировавшие успехи в учебе, олимпиадах, спортивных и творческих состязаниях. Кроме того, на бесплатный отдых в лагере могут претендовать льготные категории граждан, среди которых дети-сироты, дети без попечения родителей или из семей беженцев.