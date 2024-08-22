Россияне смогут получить кэшбек за детский отдых в детских лагерях

Родители смогут вернуть до 20 тысяч рублей за путевки в детские лагеря
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Бубнов на объектах. Екатеринбург , лето, дети, городской лагерь, школьники, летний отдых
В Госдуму внесен новый законопроекте о выплате кэшбека за путевки в детский лагерь Фото:

Родители смогут вернуть до 20 тысяч рублей за путевки в детские лагеря. Соответствующий законопроект опубликован на официальной сайте.

«В качестве конкретной меры, обеспечивающей повышение доступности услуг организаций отдыха детей и их оздоровления, предлагается законодательно закрепить возмещение части затрат на приобретение путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в размере 20 процентов стоимости таких услуг, но не более 20 тыс. рублей», — написано в карточке документа. В Госдуме отметили, что такая программа кешбэка позволит одновременно поддержать как покупателей путевок в детские лагеря, так и сами организации, предоставляющие такие услуги.

Ранее URA.RU писало, как получить бесплатную путевку в детский лагерь в 2024 году. Сообщается, что путевками могут быть поощрены дети, продемонстрировавшие успехи в учебе, олимпиадах, спортивных и творческих состязаниях. Кроме того, на бесплатный отдых в лагере могут претендовать льготные категории граждан, среди которых дети-сироты, дети без попечения родителей или из семей беженцев.

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Родители смогут вернуть до 20 тысяч рублей за путевки в детские лагеря. Соответствующий законопроект опубликован на официальной сайте. «В качестве конкретной меры, обеспечивающей повышение доступности услуг организаций отдыха детей и их оздоровления, предлагается законодательно закрепить возмещение части затрат на приобретение путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в размере 20 процентов стоимости таких услуг, но не более 20 тыс. рублей», — написано в карточке документа. В Госдуме отметили, что такая программа кешбэка позволит одновременно поддержать как покупателей путевок в детские лагеря, так и сами организации, предоставляющие такие услуги. Ранее URA.RU писало, как получить бесплатную путевку в детский лагерь в 2024 году. Сообщается, что путевками могут быть поощрены дети, продемонстрировавшие успехи в учебе, олимпиадах, спортивных и творческих состязаниях. Кроме того, на бесплатный отдых в лагере могут претендовать льготные категории граждан, среди которых дети-сироты, дети без попечения родителей или из семей беженцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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