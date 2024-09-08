В Тюмени молодежь, которая накануне вечером каталась на капоте автомобиля, получила административные штрафы за нарушение ПДД. О наказании нарушителей за опасную поездку рассказали в Госавтоинспекции региона.
«Один ехал на капоте, второй на двери. Сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности водителя и двух пассажиров Lada, проехавших в нарушением ПДД по Тюмени и выложивших видео с опасной поездки в соцсеть», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Двое нарушителей оказались жителями ЯНАО. Они оштрафованы за неиспользование ремней безопасности. Водитель автомобиля, также уроженец Ямала, но проживает в Тюмени. Он получил штраф за провоз пассажиров вне кабины автомобиля.
О случившемся очевидцы поделились накануне 7 сентября. В соцсетях появилось видео, как группа молодежи рассекает по ночной Тюмени на капоте авто, а водитель практически полностью вылез из машины.
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