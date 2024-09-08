Сотрудники ГИБДД нашли лихачей, катавшихся по Тюмени на капоте. Фото

В Тюмени наказаны нарушители, катавшиеся по городу на капоте авто
© Служба новостей «URA.RU»
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Юноши получили штрафы за нарушение правил ПДД
Юноши получили штрафы за нарушение правил ПДД Фото:

В Тюмени молодежь, которая накануне вечером каталась на капоте автомобиля, получила административные штрафы за нарушение ПДД. О наказании нарушителей за опасную поездку рассказали в Госавтоинспекции региона.

«Один ехал на капоте, второй на двери. Сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности водителя и двух пассажиров Lada, проехавших в нарушением ПДД по Тюмени и выложивших видео с опасной поездки в соцсеть», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Двое нарушителей оказались жителями ЯНАО. Они оштрафованы за неиспользование ремней безопасности. Водитель автомобиля, также уроженец Ямала, но проживает в Тюмени. Он получил штраф за провоз пассажиров вне кабины автомобиля.

О случившемся очевидцы поделились накануне 7 сентября. В соцсетях появилось видео, как группа молодежи рассекает по ночной Тюмени на капоте авто, а водитель практически полностью вылез из машины.

Нарушители оказались уроженцами из ЯНАО
Нарушители оказались уроженцами из ЯНАО
Фото:

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В Тюмени молодежь, которая накануне вечером каталась на капоте автомобиля, получила административные штрафы за нарушение ПДД. О наказании нарушителей за опасную поездку рассказали в Госавтоинспекции региона. «Один ехал на капоте, второй на двери. Сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности водителя и двух пассажиров Lada, проехавших в нарушением ПДД по Тюмени и выложивших видео с опасной поездки в соцсеть», — сообщается в telegram-канале ведомства. Двое нарушителей оказались жителями ЯНАО. Они оштрафованы за неиспользование ремней безопасности. Водитель автомобиля, также уроженец Ямала, но проживает в Тюмени. Он получил штраф за провоз пассажиров вне кабины автомобиля. О случившемся очевидцы поделились накануне 7 сентября. В соцсетях появилось видео, как группа молодежи рассекает по ночной Тюмени на капоте авто, а водитель практически полностью вылез из машины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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