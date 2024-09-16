Wildberries сообщил, что снизил стоимость приема товаров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Изменения в стоимости приема товаров связаны с приближением высокого сезона, сообщили в пресс-службе WB
Изменения в стоимости приема товаров связаны с приближением высокого сезона, сообщили в пресс-службе WB Фото:

Интернет-магазин Wildberries уменьшит стоимость приема товаров для продавцов в два раза. Изменения связаны с приближением пикового спроса и вступят в силу с 16 сентября, заявили в пресс-службе маркетплейса.

«Стоимость поставки по типам „Короб“ и QR-поставки теперь составит 1,7 руб. за литр [так измеряются габариты товара, — прим. URA.RU], а по типу „Монопаллета“ — 500 руб. за паллету», — сообщили в РБК со ссылкой на пресс-службу Wildberries. Там отметили, что ранее стоимость составляла 3,5 руб. за литр и 1 тыс. руб. за паллету соответственно.

Также в пресс-службе маркетплейса добавили, что такие изменения связаны с приближением высокого сезона. Также в маркетплейсе подчеркнули, что продавцы имеют возможность бесплатной отгрузки товаров на склады и сортировочные центры маркетплейса, на которых в настоящее время остаются свободными 55% бесплатных мест. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Интернет-магазин Wildberries уменьшит стоимость приема товаров для продавцов в два раза. Изменения связаны с приближением пикового спроса и вступят в силу с 16 сентября, заявили в пресс-службе маркетплейса. «Стоимость поставки по типам „Короб“ и QR-поставки теперь составит 1,7 руб. за литр [так измеряются габариты товара, — прим. URA.RU], а по типу „Монопаллета“ — 500 руб. за паллету», — сообщили в РБК со ссылкой на пресс-службу Wildberries. Там отметили, что ранее стоимость составляла 3,5 руб. за литр и 1 тыс. руб. за паллету соответственно. Также в пресс-службе маркетплейса добавили, что такие изменения связаны с приближением высокого сезона. Также в маркетплейсе подчеркнули, что продавцы имеют возможность бесплатной отгрузки товаров на склады и сортировочные центры маркетплейса, на которых в настоящее время остаются свободными 55% бесплатных мест. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...