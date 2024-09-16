Wildberries сообщил, что снизил стоимость приема товаров

Интернет-магазин Wildberries уменьшит стоимость приема товаров для продавцов в два раза. Изменения связаны с приближением пикового спроса и вступят в силу с 16 сентября, заявили в пресс-службе маркетплейса.
«Стоимость поставки по типам „Короб“ и QR-поставки теперь составит 1,7 руб. за литр [так измеряются габариты товара, — прим. URA.RU], а по типу „Монопаллета“ — 500 руб. за паллету», — сообщили в РБК со ссылкой на пресс-службу Wildberries. Там отметили, что ранее стоимость составляла 3,5 руб. за литр и 1 тыс. руб. за паллету соответственно.
Также в пресс-службе маркетплейса добавили, что такие изменения связаны с приближением высокого сезона. Также в маркетплейсе подчеркнули, что продавцы имеют возможность бесплатной отгрузки товаров на склады и сортировочные центры маркетплейса, на которых в настоящее время остаются свободными 55% бесплатных мест.
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