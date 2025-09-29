Акцизы на табак и сигареты повысят в 2026 году

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о повышении акцизов на табачную продукцию с 2026 года. На сигареты налог может вырасти на 11,3%, на табак — на 7%. Это следует из внесенного правительством РФ в Госдуму законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс.
«Акциз на табак(трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный) в 2026 году по сравнению с 2025 годом может вырасти на 7%, на сигареты — на 11,3%», — следует из законопроекта. Об сообщает Интерфакс.
Согласно новым ставкам, акциз на сигареты в 2026 году составит 3 278 рублей за тысячу штук против 2 945 рублей в 2025-м. Акциз на табак установлен в размере 5 183 рубля за килограмм против 4 657 рублей.
Также вырастут акцизы на сигары, сигариллы, табак для систем нагревания и жидкости для вейпов. Законопроектом предусмотрено дальнейшее повышение ставок в 2027 и 2028 годах.
Ранее министерство здравоохранения Российской Федерации предложило ввести запрет на использование пищевых добавок в производстве табачной продукции. Эта мера направлена на снижение доли курящего населения с 29% до 21% к 2035 году.
