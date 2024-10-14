14 октября 2024

В России поднимут акциз на сладкую газировку

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Запланировано повышение акциза на 10 рублей за литр Фото:

Министерство финансов России инициирует повышение акциза на сахаросодержащие напитки с начала 2025 года до 10 рублей за литр. Также планируется включить в эту категорию квас с содержанием спирта до 1,2%, сообщает РБК. При этом планируется сохранить норму углеводов более 5 г на 100 мл без изменений.

«Повышение ставки акциза позволит сократить потребление сахара и финансировать меры по борьбе с диабетом», — заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов РБК. В настоящий момент акциз составляет 7 рублей за литр. Введение акциза на сладкие напитки в середине 2023 года принесло в бюджет значительные доходы — 8,3 млрд рублей, из которых большая часть поступила от продажи напитков, произведенных в России.

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Министерство финансов России инициирует повышение акциза на сахаросодержащие напитки с начала 2025 года до 10 рублей за литр. Также планируется включить в эту категорию квас с содержанием спирта до 1,2%, сообщает РБК. При этом планируется сохранить норму углеводов более 5 г на 100 мл без изменений. «Повышение ставки акциза позволит сократить потребление сахара и финансировать меры по борьбе с диабетом», — заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов РБК. В настоящий момент акциз составляет 7 рублей за литр. Введение акциза на сладкие напитки в середине 2023 года принесло в бюджет значительные доходы — 8,3 млрд рублей, из которых большая часть поступила от продажи напитков, произведенных в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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