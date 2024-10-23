Песков: предложенная Путиным платформа инвестиций БРИКС — не альтернатива SWIFT

Платформа инвестиций БРИКС, которую предложил глава РФ Владимир Путин на саммите, не станет альтернативой платежной системе SWIFT. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Все это [платформа инвестиций БРИКС] никоим образом не предполагается как альтернатива SWIFT и еще чему-то», — сообщил Дмитрий Песков в беседе с «Российской газетой». Пресс-секретарь главы РФ подчеркнул, что ее основная цель — способствовать инвестиционной деятельности в странах с развивающейся экономикой.
Ранее, выступая на саммите БРИКС, Путин заявил о том, что создание внутри БРИКС инвестиционной платформы поддержит национальные экономики и инвестиции. По его словам, она также поможет обеспечить ресурсами страны Глобального Юга и Востока.
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