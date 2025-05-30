PepsiCo зарегистрирует в России новый товарный знак

PepsiCo подала заявку для регистрации товарного знака чипсов Fritos в России
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Снеки, выпускаемые PepsiCo, пока недоступны для покупки в России
Снеки, выпускаемые PepsiCo, пока недоступны для покупки в России Фото:

Американская компания PepsiCo обратилась в Роспатент с просьбой зарегистрировать товарный знак Fritos, под которым выпускаются кукурузные чипсы. Об этом сообщил Life.

«PepsiCo подала заявку в Роспатент для регистрации товарного знака Fritos. В других странах, особенно в англоязычных, Fritos — это известные кукурузные снеки», — написал  Life.

На текущий момент чипсы недоступны для покупки на территории России — приобрести их можно исключительно посредством зарубежных заказов. Однако стоимость такого лакомства оказывается весьма высокой: с учетом расходов на доставку цена одной упаковки способна достигать 4000 рублей.

Ранее PepsiCo уже подавала в Роспатент заявки на регистрацию других своих брендов, включая энергетический напиток Rockstar, который не поступил в продажу в России после ухода компании с рынка в 2022 году. В 2023 году компания также вывела на российский рынок новый бренд Evervess-Cola, созданный специально для местных потребителей.

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Американская компания PepsiCo обратилась в Роспатент с просьбой зарегистрировать товарный знак Fritos, под которым выпускаются кукурузные чипсы. Об этом сообщил Life. «PepsiCo подала заявку в Роспатент для регистрации товарного знака Fritos. В других странах, особенно в англоязычных, Fritos — это известные кукурузные снеки», — написал  Life. На текущий момент чипсы недоступны для покупки на территории России — приобрести их можно исключительно посредством зарубежных заказов. Однако стоимость такого лакомства оказывается весьма высокой: с учетом расходов на доставку цена одной упаковки способна достигать 4000 рублей. Ранее PepsiCo уже подавала в Роспатент заявки на регистрацию других своих брендов, включая энергетический напиток Rockstar, который не поступил в продажу в России после ухода компании с рынка в 2022 году. В 2023 году компания также вывела на российский рынок новый бренд Evervess-Cola, созданный специально для местных потребителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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