PepsiCo зарегистрирует в России новый товарный знак

Американская компания PepsiCo обратилась в Роспатент с просьбой зарегистрировать товарный знак Fritos, под которым выпускаются кукурузные чипсы. Об этом сообщил Life.
«PepsiCo подала заявку в Роспатент для регистрации товарного знака Fritos. В других странах, особенно в англоязычных, Fritos — это известные кукурузные снеки», — написал Life.
На текущий момент чипсы недоступны для покупки на территории России — приобрести их можно исключительно посредством зарубежных заказов. Однако стоимость такого лакомства оказывается весьма высокой: с учетом расходов на доставку цена одной упаковки способна достигать 4000 рублей.
Ранее PepsiCo уже подавала в Роспатент заявки на регистрацию других своих брендов, включая энергетический напиток Rockstar, который не поступил в продажу в России после ухода компании с рынка в 2022 году. В 2023 году компания также вывела на российский рынок новый бренд Evervess-Cola, созданный специально для местных потребителей.
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