Брянскую область вслед за ATACMS атаковали беспилотники

Над Брянской областью уничтожены семь украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написал Богомаз. По его данным, пострадавших и разрушений нет.
Ночью 19 ноября ВСУ также атаковали Брянскую область шестью ATACMS. Это подтвердили в Минобороны РФ.
Ранее президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары ракетами большой дальности по территории Курской области. Однако вскоре появилась информация об атаке ВСУ на Брянскую область. Почему администрация Байдена приняла такое решение, и какие цели преследуют США, рассказали в выпуске шоу «По фактам». Смотрите ролик в VK Видео.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.