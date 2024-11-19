Зеленский раскрыл план Украины после разрешения бить вглубь России

Украина планирует расширить возможности по снижению военного потенциала России. Такое заявление украинский лидер Владимир Зеленский сделал после того, как Киев получил от США разрешение на удары дальнобойными ракетами вглубь России.
«Очень важно к этим решениям добавить количество возможностей, которыми мы можем уменьшить военный потенциал РФ, где бы он ни находился», — передает telegram-канал «Правда Страны» слова Зеленского. Глава Украины также подтвердил, что Киеву было предоставлено разрешение на проведение ударов дальнего радиуса действия по территории России.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва примет ответные меры в связи с решением Вашингтона осуществлять удары по территории РФ. Он также отметил, что Россия выступает против возникновения ядерного конфликта, передает ТАСС.
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