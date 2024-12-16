Жительницы Белгородской области стали отказываться от прерывания беременности

В Белгородской области в 2024 году стали делать меньше абортов. Речь идет об операциях, которые проводят в государственных медицинских учреждениях. Информация об этом опубликована на сайте Белгорода
«В 2021 году было зафиксировано 2 415 абортов, в 2024 — 1776. Чаще всего процедуру проводили из-за причин, связанных со здоровьем женщины или плода», — сообщается в публикации.
С абортами в регионе борются с помощью психологов. Если женщина обращается в медучреждение с желанием прервать беременность, то ее направляют в кабинет медико-социальной помощи. Специалисты в ходе беседы с пациенткой используют «специальные речевые модули». Такой подход вынуждает женщин задуматься о своем решении и передумать.
Кроме того, в Белгородской области, как и во всех регионах страны, соблюдается неделя тишины. Также имеется практика, когда беременные, думающие сделать аборт, по собственному желанию общаются со священниками.
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