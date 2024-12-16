Россия показала миру обратную сторону санкций США и ЕС

Крушение российских танкеров в Керченском проливе показало опасность санкций для экологии. Премьер-министр Михаил Мишустин по поручению президента создал рабочую группу для координации ликвидации последствий ЧП. Эксперты URA.RU отмечают, что экономическое давление со стороны Запада осложнило обновление гражданского флота в РФ, теперь правительству предстоит принять дополнительные меры поддержки.
Рабочую группу возглавил вице-премьер Виталий Савельев. В состав комиссии вошли министр транспорта Роман Старовойт, руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко, глава Ространснадзора Виктор Басаргин, представители Минприроды, МЧС и администрации Краснодарского края, сообщают в пресс-службе правительства.
Около девяти часов утра в воскресенье у танкера «Волгонефть-212» в южной части Керченского пролива произошел разлом корпуса. В море был шторм, скорость ветра достигала 24 метров в секунду, высота волн — трех метров. К 13 часам корма судна ушла под воду. Спасатели на вертолетах и буксире эвакуировали 12 человек, один погиб из-за переохлаждения. Другой танкер «Волгонефть-239» в том же районе волнами вынесло на грунт в 80 метрах от берега.
16 декабря Савельев доложил Мишустину о ходе аварийно-спасательной операции в Керченском проливе. Утром операция по спасению экипажа танкера «Волгонефть-239» продолжилась, уточнили в пресс-службе правительства. Все 14 членов экипажа уже эвакуированы. Водолазы начнут обследовать суда, как только позволит погода. Из-за крушения танкеров в море вылился мазут. Он дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла. Район будут обследовать на вертолете, по предварительным данным, утечка произошла частично. Завершается подготовка к уборке мазута, идет мониторинг береговой черты от мыса до Крымского моста.
Правительство подробно и оперативно сообщает в своих официальных каналах о ходе ликвидации аварии и работе группы. Это связано с повышенными рисками в условиях информационной войны, которая ведется против России, отмечает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.
«Власти понимают, что любая случившаяся в России техногенная катастрофа привлекает внимание вражеских пропагандистов, а происшествие в Керченском проливе — тем более. Противник может использовать этот повод и запустить волну фейков. Например, раздуть экологические последствия катастрофы или попытаться устроить на этом пиар своих водных беспилотников. Правительство создает информационную прозрачность и информирует людей, чтобы к государству не было вопросов, и в эти фейки не поверили», — комментирует эксперт.
Выводы, которые власти сделают из инцидента, ускорят работу по обновлению гражданского флота, уверен Семибратов. В России много судов, которые используются еще с советских времен, однако работа по замене в последние годы идет, и темпы строительства растут, говорит политолог. «От техногенных катастроф не застрахована ни одна страна, и они бывают гораздо крупнее. Яркий пример — авария в Мексиканском заливе 2010 года, когда в океан вылились миллионы баррелей нефти. Важно делать правильные выводы», — подчеркнул собеседник URA.RU.
Западные СМИ в последнее время активно нагнетают обстановку вокруг российских танкеров, которые из-за своего возраста якобы создают экологические риски, говорит эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, ведущий эксперт Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. В мировой практике распространено длительное использование судов, и нет четкого понимания, когда танкер становится опасным, и его надо менять. Главное — качество обслуживания.
«Пресса на Западе акцентирует внимание на том, что теневой флот, который транспортирует российскую нефть, довольно старый. Есть намеки, что начнут останавливать и чуть ли не на абордаж брать танкеры, которые идут из Балтики вокруг Европы, например, в Индию. Но судно можно использовать десятилетиями, если правильно его обслуживать. Безопасность судов, которые потерпели крушение в Керченском проливе, очевидно, обеспечена не была.
Такое может произойти и с новым танкером, если не принимать меры, включая тренировки экипажа, как действовать в подобных ситуациях. Чтобы все правила соблюдались, нужно четкое госрегулирование», — говорит эксперт.
Нефтяная отрасль ключевая для России, поэтому такие происшествия вызывают ощущение нарастающих рисков, отмечает ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. Проблемы в гражданском флоте обострились в условиях санкций и требуют системных мер.
«С введением санкций в 2022 году России пришлось покупать большое количество подержанных судов, чтобы быстро решить проблему поставок нефти дружественным странам. Эти танкеры не лучшего качества, они имеют большой износ. Поэтому нужна система господдержки российских компаний, которые в состоянии решить задачу по созданию новых отечественных судов. Аналогичная ситуация и с газовозами, которые тоже нужны стране», — комментирует эксперт.
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