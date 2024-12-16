Полицейские обнаружили у ОПГ в Ленобласти поддельные документы и печати для легализации мигрантов

В Ленинградской области задержана группировка, которая наладила канал нелегальной миграции. Нарушители использовали фальшивые печати. Об этом сообщается на сайте МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«Полицейские при содействии Росгвардии провели серию обысков по местам проживания фигурантов. В результате обнаружены и изъяты свыше 4 млн рублей наличными, поддельные печати Пограничной службы ФСБ России и МВД России, иных государственных органов, подложные бланки миграционных карт, средства связи», — сообщает пресс-служба МВД.
Группировку удалось вычислить после того, как на погранпереходе в Усть-Луге выявили двух нелегалов из Таджикистана. Пограничники обнаружили поддельные печати в паспортах иностранцев.
Фальшивые документы обвиняемые направляли через почтовое отделение поселка Вырица. Местных указывали в качестве приглашающей стороны. Однако жители были не в курсе такой схемы. Таким путем нарушителям удалось легализовать десятки мигрантов. За свои услуги они брали от 10 тысяч рублей. Сейчас двое подозреваемых находятся под стражей, один под домашним арестом.
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