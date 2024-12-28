Отца четверых погибших детей в Твери заключили под стражу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отец, подозреваемый в убийстве детей, заключен под стражу
Отец, подозреваемый в убийстве детей, заключен под стражу Фото:

Отца, подозреваемого в убийстве четверых собственных детей в Тверской области, заключили под стражу. Об этом сообщает региональная прокуратура. 

«В ходе выездного судебного заседания в медицинском учреждении, куда был ранее доставлен подозреваемый в убийстве своих малолетних детей. Последнему <...> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отмечает прокуратура в соцсети ВКонтакте.

Утром 28 декабря в СОТ Межурка Тверской области обнаружили тела четверых детей с признаками насильственной смерти. По предварительной версии следствия, подозреваемым в убийстве является собственный отец несовершеннолетних. Причем сообщалось, что мужчина пытался покончить с собой после совершения преступления. Возбуждено уголовное дело. Telegram-канал Mash отмечал, что поводом для убийства могла послужить ревность. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Отца, подозреваемого в убийстве четверых собственных детей в Тверской области, заключили под стражу. Об этом сообщает региональная прокуратура.  «В ходе выездного судебного заседания в медицинском учреждении, куда был ранее доставлен подозреваемый в убийстве своих малолетних детей. Последнему <...> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отмечает прокуратура в соцсети ВКонтакте. Утром 28 декабря в СОТ Межурка Тверской области обнаружили тела четверых детей с признаками насильственной смерти. По предварительной версии следствия, подозреваемым в убийстве является собственный отец несовершеннолетних. Причем сообщалось, что мужчина пытался покончить с собой после совершения преступления. Возбуждено уголовное дело. Telegram-канал Mash отмечал, что поводом для убийства могла послужить ревность. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...