Отца четверых погибших детей в Твери заключили под стражу

Отца, подозреваемого в убийстве четверых собственных детей в Тверской области, заключили под стражу. Об этом сообщает региональная прокуратура.
«В ходе выездного судебного заседания в медицинском учреждении, куда был ранее доставлен подозреваемый в убийстве своих малолетних детей. Последнему <...> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отмечает прокуратура в соцсети ВКонтакте.
Утром 28 декабря в СОТ Межурка Тверской области обнаружили тела четверых детей с признаками насильственной смерти. По предварительной версии следствия, подозреваемым в убийстве является собственный отец несовершеннолетних. Причем сообщалось, что мужчина пытался покончить с собой после совершения преступления. Возбуждено уголовное дело. Telegram-канал Mash отмечал, что поводом для убийства могла послужить ревность.
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