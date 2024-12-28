Mash: отец убил четырех детей в Тверской области из-за ревности

Предварительная причина убийства четверых детей в Калининском муниципальном округе Тверской области: ревность. Мужчина, которого подозревают в убийстве родных детей, считал, что жена ему систематически изменяла, сообщил telegram-канал Mash.
«Предварительная причина убийства детей в Тверской области — ревность к жене», — сообщил telegram-канал. Отмечается, что мужчина подозревал жену в неверности и убил детей, которых считал неродными.
Днем 28 декабря в одном из частных домов Садоводческого некоммерческого товарищества «Межурка» в Тверской области были найдены тела четырех детей. На место происшествия немедленно прибыли представители прокуратуры и Следственного комитета, чтобы выяснить причины и обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, несовершеннолетних убил родной отец. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело.
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