Филиппов день: что нельзя делать 22 января, народные приметы

22 января православные отмечают день памяти святителя Филиппа, митрополита Московского, который жил в 16 веке при Иване Грозном. В народе этот день называют Филипповым днем. В 2025 году он приходится на среду. Кто такой святитель Филипп, традиции, приметы, традиции праздника и почему нельзя пришивать пуговицы в этот день — в материале URA.RU.
Что известно о святителе Филиппе
Филипп, которого в миру звали Федором, родился в знатной боярской семье Колычевых. Он был первым ребенком у боярина и его благочестивой жены Варвары. С малых лет Федор, как писал его биограф, с искренней любовью читал Священное Писание, отличался скромностью и рассудительностью, избегая легкомысленных развлечений. Благодаря своему происхождению он часто бывал при царском дворе. Его доброта и набожность произвели глубокое впечатление на его ровесника, царя Ивана.
Следуя примеру отца, Федор начал службу в армии. Его ждала блестящая карьера, но мирские блага не привлекали его. Вопреки традициям того времени, он не спешил жениться и оставался холостым до 30 лет. Однажды в воскресенье в церкви слова Спасителя: «Никто не может служить двум господам…» (Евангелие от Матфея, 4:24) глубоко тронули его.
Услышав в них призыв к монашеской жизни, он тайно, переодевшись в простую одежду, покинул Москву и отправился в Соловецкий монастырь. Девять лет он смиренно выполнял тяжелую работу послушника, трудясь, как обычный крестьянин, в огороде, кузнице и пекарне. Наконец, по всеобщему согласию братии, он был посвящен в священники и стал игуменом монастыря.
На этом посту он усердно заботился о благополучии обители, как материальном, так и, что более важно, духовном. Он соединил озера каналами, осушил болота для заготовки сена, проложил дороги в труднодоступных местах, построил скотный двор, модернизировал солеварни, возвел два величественных собора — Успенский и Преображенский — и другие храмы, организовал больницу, основал скиты и уединенные места для тех, кто стремился к молчанию, и сам время от времени уходил в пустынное место, известное до революции как Филиппова пустынь. Он написал для братии новый устав, который предписывал трудолюбивую жизнь и запрещал безделье.
Филиппа, тогда еще настоятеля монастыря, позвали в столицу на разговор о вере. Встретившись с государем Иваном Грозным, он неожиданно узнал, что ему уготовано стать главой московской церкви — митрополитом. Спустя какое-то время, святой Филипп предчувствовал свой скорый конец и, приняв причастие, приготовился к смерти.
Один из царских гвардейцев, Малюта Скуратов, притворно покорный, приблизился к святителю просить благословения для царя. Филипп, видя неискренность, сказал: «Перестань играть комедию и сделай то, что задумал». Тогда Малюта набросился на него и лишил жизни. Священномученика тут же закопали в землю прямо на глазах убийцы (23 декабря 1569 года).
Останки Филиппа долгое время хранились в главном московском соборе — Успенском, где все помнили о его мужестве. Почитать святителя Филиппа как мученика Русская церковь начала с 1591 года, в день его кончины — 23 декабря. Позже, с 1660 года, этот день перенесли на 9 января по старому календарю, что соответствует 22 января по новому стилю.
Что можно делать в Филиппов день
- Молитва: В первую очередь, 22 января — день памяти святого. Верующие молятся святителю Филиппу о заступничестве, мудрости и стойкости в вере. Можно посетить церковную службу.
- Изучение жития святого: Чтение жития святителя Филиппа помогает лучше понять его подвиг и духовный путь. Это вдохновляет на добрые дела и укрепляет веру.
- Благотворительность: В народной традиции Филиппов день считался подходящим для помощи нуждающимся. Проявление милосердия всегда приветствуется церковью.
- Семейное время: Этот день можно провести в кругу семьи, укрепляя родственные связи и создавая теплую атмосферу.
Чего не следует делать в Филиппов день
В народной традиции, связанной с днем памяти святителя Филиппа, который нередко называют Филипповым днем, существовали определенные запреты, но они не имеют отношения к церковным установлениям. Эти запреты относятся к суевериям и не являются обязательными для православных христиан. Церковь не поддерживает подобные поверья. По ним в Филиппов день нельзя:
- Ругаться и сквернословить: В народе верили, что ссоры и бранные слова в этот день могут привлечь несчастья.
- Заниматься тяжелой физической работой: Филиппов день считался днем отдыха. Однако, если работа необходима, в этом нет греха.
- Отказывать в помощи: Отказ в помощи нуждающимся считался плохой приметой.
- Пришивать пуговицы, чтобы не навлечь на семью беду.
Приметы на Филиппов день 22 января
- Погода: Часто погоду в этот день связывали с будущим урожаем или предстоящей весной. Например, считалось, что ясный день предвещает хороший урожай льна, а метель – позднюю весну. Эти приметы основаны на многолетних наблюдениях за природой, но не имеют научного обоснования.
- Сны: Снам, приснившимся в ночь на Филиппов день, иногда придавали особое значение. Толкования снов, как и любые гадания, церковь не одобряет.
- Домашние дела: Существовали приметы, связанные с домашними делами, как уже упоминалось про пришивание пуговиц (в одних регионах это разрешалось, в других – нет). Также считалось, что в Филиппов день нельзя ругаться и ссориться, чтобы не навлечь беду.
- Поведение животных: Наблюдали за поведением животных и птиц. Например, если воробьи купаются в снегу, то вскоре ожидалось потепление.
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