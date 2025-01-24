Рогов раскрыл судьбу бригады ВСУ, которой армия России поставила ультиматум

Рогов: шансов выйти у бригады ВСУ в Великой Новоселке нет
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Все пути бригады ВСУ в Великой Новоселке находятся под контролем артиллерии ВС РФ
Все пути бригады ВСУ в Великой Новоселке находятся под контролем артиллерии ВС РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Часть гарнизона ВСУ в Великой Новоселке на западе ДНР оказалась в окружении, шансов на выход у нее нет. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Шансов у них выйти нет», — заявил Рогов. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что украинские солдаты сейчас полностью отрезаны от основной части гарнизона. 

В Великой Новоселке на юге ДНР 110-я бригада ВСУ оказалась в окружении, и российское командование выдвинуло ей ультиматум о сдаче в плен. Однако украинские бойцы проигнорировали их ультиматум, тогда российские бойцы начали наступление. Сейчас все пути ВСУ находятся по контролем FPV-дронов и артиллерии ВС РФ.

Поселок Великая Новоселка находится на границе между Донецкой Народной Республикой и Запорожской областью. Этот населенный пункт служит важным командным и логистическим центром для украинских вооруженных сил.

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Часть гарнизона ВСУ в Великой Новоселке на западе ДНР оказалась в окружении, шансов на выход у нее нет. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. «Шансов у них выйти нет», — заявил Рогов. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что украинские солдаты сейчас полностью отрезаны от основной части гарнизона.  В Великой Новоселке на юге ДНР 110-я бригада ВСУ оказалась в окружении, и российское командование выдвинуло ей ультиматум о сдаче в плен. Однако украинские бойцы проигнорировали их ультиматум, тогда российские бойцы начали наступление. Сейчас все пути ВСУ находятся по контролем FPV-дронов и артиллерии ВС РФ. Поселок Великая Новоселка находится на границе между Донецкой Народной Республикой и Запорожской областью. Этот населенный пункт служит важным командным и логистическим центром для украинских вооруженных сил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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