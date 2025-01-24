Часть гарнизона ВСУ в Великой Новоселке на западе ДНР оказалась в окружении, шансов на выход у нее нет. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Шансов у них выйти нет», — заявил Рогов. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что украинские солдаты сейчас полностью отрезаны от основной части гарнизона.
В Великой Новоселке на юге ДНР 110-я бригада ВСУ оказалась в окружении, и российское командование выдвинуло ей ультиматум о сдаче в плен. Однако украинские бойцы проигнорировали их ультиматум, тогда российские бойцы начали наступление. Сейчас все пути ВСУ находятся по контролем FPV-дронов и артиллерии ВС РФ.
Поселок Великая Новоселка находится на границе между Донецкой Народной Республикой и Запорожской областью. Этот населенный пункт служит важным командным и логистическим центром для украинских вооруженных сил.
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