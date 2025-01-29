Экс-президент США Джо Байден не оказал достаточной поддержки Украине в преддверии военного конфликта с Россией. Об этом сообщил глава Украины Владимир Зеленский.
«Украинцы были предоставлены сами себе, и мы сражались в одиночку», — заявил украинский лидер в интервью Fox News. Он раскритиковал отказ Байдена ввести превентивные санкции против России и предоставить военную помощь Украине.
По мнению Зеленского, такая политика экс-президента Штатов способствовала недостаточной поддержке Украины со стороны стран Европейского союза. Он подчеркнул, что решения Вашингтона оказывают значительное влияние на действия европейских стран.
Ранее Зеленский неоднократно выражал недовольство по поводу внешнеполитического курса, проводимого администрацией Байдена. Основной причиной недовольства украинского лидера стало решение Вашингтона не давать разрешение ВСУ на проведение военных операций на территории России. Также Зеленский предположил, что решение конфликта могло бы произойти быстрее, если бы главой государства был действующий президент США Дональд Трамп, передает «Ридус».
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