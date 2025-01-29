В США предрекли унижения Трампу от Путина

TNI: Трамп рискует быть уничтоженным Путиным
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп может быть унижен Путиным
Трамп может быть унижен Путиным Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Если президент России Владимир Путин посчитает действия США слабыми, то это приведет к тому, что американский лидер Дональд Трамп «будет унижен Путиным». По данным зарубежных СМИ, Трамп также рискует остаться без серьезных переговоров с российским президентом.

«Если Путин считает, что американцы слабы, то Трамп рискует не дать ему всерьез провести переговоры. Или, что еще хуже, Трамп рискует быть униженным им», — передает журнал The National Interest. Источник отмечает, что ситуацию усугубляют «прощальные» санкции Байдена против России.

По данным журнала, американские санкции, которые вводились еще в 2014 году, только укрепили финансовое положение России. Это может стать поводом посчитать США слабым игроком на мировой арене. Кроме того, у Трампа невероятно слабые рычаги влияния, чтобы играть против РФ, говорится в статье.

Трамп, занимая агрессивную позицию в переговорах о прекращении конфликта на Украине, подрывает доверие к себе со стороны России. По словам бывшего помощника заместителя Пентагона Стивена Брайена, это могло стать причиной тому, что звонок Путина и Трампа по-прежнему не состоялся.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Если президент России Владимир Путин посчитает действия США слабыми, то это приведет к тому, что американский лидер Дональд Трамп «будет унижен Путиным». По данным зарубежных СМИ, Трамп также рискует остаться без серьезных переговоров с российским президентом. «Если Путин считает, что американцы слабы, то Трамп рискует не дать ему всерьез провести переговоры. Или, что еще хуже, Трамп рискует быть униженным им», — передает журнал The National Interest. Источник отмечает, что ситуацию усугубляют «прощальные» санкции Байдена против России. По данным журнала, американские санкции, которые вводились еще в 2014 году, только укрепили финансовое положение России. Это может стать поводом посчитать США слабым игроком на мировой арене. Кроме того, у Трампа невероятно слабые рычаги влияния, чтобы играть против РФ, говорится в статье. Трамп, занимая агрессивную позицию в переговорах о прекращении конфликта на Украине, подрывает доверие к себе со стороны России. По словам бывшего помощника заместителя Пентагона Стивена Брайена, это могло стать причиной тому, что звонок Путина и Трампа по-прежнему не состоялся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...