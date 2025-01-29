В США предрекли унижения Трампу от Путина

Если президент России Владимир Путин посчитает действия США слабыми, то это приведет к тому, что американский лидер Дональд Трамп «будет унижен Путиным». По данным зарубежных СМИ, Трамп также рискует остаться без серьезных переговоров с российским президентом.
«Если Путин считает, что американцы слабы, то Трамп рискует не дать ему всерьез провести переговоры. Или, что еще хуже, Трамп рискует быть униженным им», — передает журнал The National Interest. Источник отмечает, что ситуацию усугубляют «прощальные» санкции Байдена против России.
По данным журнала, американские санкции, которые вводились еще в 2014 году, только укрепили финансовое положение России. Это может стать поводом посчитать США слабым игроком на мировой арене. Кроме того, у Трампа невероятно слабые рычаги влияния, чтобы играть против РФ, говорится в статье.
Трамп, занимая агрессивную позицию в переговорах о прекращении конфликта на Украине, подрывает доверие к себе со стороны России. По словам бывшего помощника заместителя Пентагона Стивена Брайена, это могло стать причиной тому, что звонок Путина и Трампа по-прежнему не состоялся.
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