Петербуржец на автомобиле каршеринга протаранил дом во время ДТП

В Петербурге 19-летний водитель врезался в дом, погибли два человека
© Служба новостей «URA.RU»
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«В салоне находились четыре молодых человека, предположительно в состоянии алкогольного опьянения. Датчики каршеринга зафиксировали скорость движения 130 км/ч.»
«В салоне находились четыре молодых человека, предположительно в состоянии алкогольного опьянения. Датчики каршеринга зафиксировали скорость движения 130 км/ч.» Фото:

В Санкт-Петербурге 19-летний водитель автомобиля каршеринга «Киа Рио» не смог удержать контроль над транспортным средством, из-за чего сначала наехал на бордюр, а затем врезался в дом. В результате ДТП погибли два человека, сообщили в МВД Санкт-Петербурга.

Дорожная авария произошла в ночь на 29 января, примерно в 2:35, возле дома номер 1 на Лесном проспекте. «В салоне находились четыре молодых человека, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения. Датчики каршеринга зафиксировали скорость движения 130 км/ч», — говорится в официальном релизе МВД по Санкт-Петербургу, опубликованном в telegram-канале ведомства. 

В результате аварии погибли два человека: 19-летний пассажир и мужчина, личность которого пока не установлена. Водитель и другой пассажир, также 19 лет, были госпитализированы в тяжелом состоянии. Сейчас по данному инциденту проводится детальная проверка.

Обновлено в 13:45:

Полиция возбудила уголовное дело после аварии с двумя погибшими на Лесном проспекте.

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В Санкт-Петербурге 19-летний водитель автомобиля каршеринга «Киа Рио» не смог удержать контроль над транспортным средством, из-за чего сначала наехал на бордюр, а затем врезался в дом. В результате ДТП погибли два человека, сообщили в МВД Санкт-Петербурга. Дорожная авария произошла в ночь на 29 января, примерно в 2:35, возле дома номер 1 на Лесном проспекте. «В салоне находились четыре молодых человека, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения. Датчики каршеринга зафиксировали скорость движения 130 км/ч», — говорится в официальном релизе МВД по Санкт-Петербургу, опубликованном в telegram-канале ведомства.  В результате аварии погибли два человека: 19-летний пассажир и мужчина, личность которого пока не установлена. Водитель и другой пассажир, также 19 лет, были госпитализированы в тяжелом состоянии. Сейчас по данному инциденту проводится детальная проверка. Обновлено в 13:45: Полиция возбудила уголовное дело после аварии с двумя погибшими на Лесном проспекте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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