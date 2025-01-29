Петербуржец на автомобиле каршеринга протаранил дом во время ДТП

В Санкт-Петербурге 19-летний водитель автомобиля каршеринга «Киа Рио» не смог удержать контроль над транспортным средством, из-за чего сначала наехал на бордюр, а затем врезался в дом. В результате ДТП погибли два человека, сообщили в МВД Санкт-Петербурга.
Дорожная авария произошла в ночь на 29 января, примерно в 2:35, возле дома номер 1 на Лесном проспекте. «В салоне находились четыре молодых человека, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения. Датчики каршеринга зафиксировали скорость движения 130 км/ч», — говорится в официальном релизе МВД по Санкт-Петербургу, опубликованном в telegram-канале ведомства.
В результате аварии погибли два человека: 19-летний пассажир и мужчина, личность которого пока не установлена. Водитель и другой пассажир, также 19 лет, были госпитализированы в тяжелом состоянии. Сейчас по данному инциденту проводится детальная проверка.
Обновлено в 13:45:
Полиция возбудила уголовное дело после аварии с двумя погибшими на Лесном проспекте.
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