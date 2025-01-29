В Воронежской области, которую атакуют ВСУ, стали закрываться бомбоубежища

В Воронежской области, которая подвергается атакам ВСУ, стали закрывать бомбоубежища. Некоторые из них находятся на автозаправочных станциях, где местные жители использовали их в качестве туалетов.
«Укрытия на заправках начали закрывать — воронежцы начали использовать их как туалет», — пишет telegram-канал «Большой воронежский». Там добавили, что укрытия пломбируют и устанавливают железные двери.
Регион регулярно сталкивается с атаками украинских беспилотников. 28 января губернатор Воронежской области Александр Гусев предупреждал жителей о новых угрозах.
URA.RU отправил запрос в пресс-службу главы региона для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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