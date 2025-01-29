В Воронежской области, которую атакуют ВСУ, стали закрываться бомбоубежища

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Укрытия пломбируют и ставят железные двери
Укрытия пломбируют и ставят железные двери Фото:

В Воронежской области, которая подвергается атакам ВСУ, стали закрывать бомбоубежища. Некоторые из них находятся на автозаправочных станциях, где местные жители использовали их в качестве туалетов.

«Укрытия на заправках начали закрывать — воронежцы начали использовать их как туалет», — пишет telegram-канал «Большой воронежский». Там добавили, что укрытия пломбируют и устанавливают железные двери.

Регион регулярно сталкивается с атаками украинских беспилотников. 28 января губернатор Воронежской области Александр Гусев предупреждал жителей о новых угрозах.

URA.RU отправил запрос в пресс-службу главы региона для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

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В Воронежской области, которая подвергается атакам ВСУ, стали закрывать бомбоубежища. Некоторые из них находятся на автозаправочных станциях, где местные жители использовали их в качестве туалетов. «Укрытия на заправках начали закрывать — воронежцы начали использовать их как туалет», — пишет telegram-канал «Большой воронежский». Там добавили, что укрытия пломбируют и устанавливают железные двери. Регион регулярно сталкивается с атаками украинских беспилотников. 28 января губернатор Воронежской области Александр Гусев предупреждал жителей о новых угрозах. URA.RU отправил запрос в пресс-службу главы региона для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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