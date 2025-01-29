«Победа недостижима»: бывший пресс-секретарь Зеленского призвал Киев к капитуляции

Победа Украины в конфликте с Россией недостижима. Об этом заявила бывший пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.
«Победа только военными средствами, хотя и вдохновляет, может быть уже недостижима. Какой ценой, мы должны спросить, дается наша продолжающаяся борьба?» — сказала Мендель. Ее слова передает издание Time.
Она также сослалась на прошлогодний опрос, согласно которому 38% украинцев готовы пойти на территориальные уступки в обмен на мир. Украине нужно немедленное прекращение огня, добавила Мендель.
Ранее, как писал MK.RU, Зеленский выразил готовность возобновить переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Украинский лидер отметил, что на встрече должны присутствовать украинские, американские, европейские и российские представители. Путин же неоднократно выражал готовность к переговорам на условиях, что Киев уйдет из ЛДНР. Также российский лидер допустил, что конфликт на Украине закончится в течение двух месяцев.
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