«Победа недостижима»: бывший пресс-секретарь Зеленского призвал Киев к капитуляции

Экс пресс-секретарь Зеленского Мендель: победа Киева в конфликте с РФ невозможна
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Зеленскому назвали шансы на победу в спецоперации
Зеленскому назвали шансы на победу в спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Победа Украины в конфликте с Россией недостижима. Об этом заявила бывший пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.

«Победа только военными средствами, хотя и вдохновляет, может быть уже недостижима. Какой ценой, мы должны спросить, дается наша продолжающаяся борьба?» — сказала Мендель. Ее слова передает издание Time

Она также сослалась на прошлогодний опрос, согласно которому 38% украинцев готовы пойти на территориальные уступки в обмен на мир. Украине нужно немедленное прекращение огня, добавила Мендель.

Ранее, как писал MK.RU, Зеленский выразил готовность возобновить переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Украинский лидер отметил, что на встрече должны присутствовать украинские, американские, европейские и российские представители. Путин же неоднократно выражал готовность к переговорам на условиях, что Киев уйдет из ЛДНР. Также российский лидер допустил, что конфликт на Украине закончится в течение двух месяцев. 

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Победа Украины в конфликте с Россией недостижима. Об этом заявила бывший пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель. «Победа только военными средствами, хотя и вдохновляет, может быть уже недостижима. Какой ценой, мы должны спросить, дается наша продолжающаяся борьба?» — сказала Мендель. Ее слова передает издание Time.  Она также сослалась на прошлогодний опрос, согласно которому 38% украинцев готовы пойти на территориальные уступки в обмен на мир. Украине нужно немедленное прекращение огня, добавила Мендель. Ранее, как писал MK.RU, Зеленский выразил готовность возобновить переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Украинский лидер отметил, что на встрече должны присутствовать украинские, американские, европейские и российские представители. Путин же неоднократно выражал готовность к переговорам на условиях, что Киев уйдет из ЛДНР. Также российский лидер допустил, что конфликт на Украине закончится в течение двух месяцев. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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