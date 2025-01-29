В деле экс-замминистра обороны Тимура Иванова появилась гостайна

В Москве Хамовнический суд провел предварительное слушание по делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в растрате свыше 200 миллионов рублей. По данным СМИ, в материалах обнаружен документ, содержащий государственную тайну.
«Судья Хамовнического суда Москвы Мария Сырова удовлетворила ходатайство прокуратуры о передаче дела в Московский городской суд из-за того, что в его материалах есть секретный документ, содержащий гостайну», — передает РБК. Ранее сторона защиты заявляла, что суд не давал ознакомиться с материалами дела.
Иванов обвиняется в растрате свыше 200 миллионов рублей в ходе продажи паромов для Керченской переправы. В преступлении также принимал участие Антон Филатов, бывший руководитель ООО «Оборонлогистика». Инцидент произошел между апрелем и октябрем 2015 года.
Второй эпизод дела касается вывода примерно четырех млрд рублей в 2016 году. Иванов и Филатов использовали фиктивные договоры купли-продажи валюты для незаконного изъятия средств из банка «Интеркоммерц». В этой схеме участвовали также несколько бывших топ-менеджеров банка, которые сейчас находятся в розыске.
Ранее экс-замминистра обороны РФ Руслан Цаликов дал показания против Иванова. Отмечается, что Цаликов также выступает в качестве свидетеля обвинения по этому делу. Об этом писал MK.RU.
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