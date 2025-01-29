В «Фонбет» официально сменился гендиректор после скандала с Анохиным

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Сергей Анохин подозревается во взятке
Сергей Анохин подозревается во взятке Фото:

Исполняющим обязанности генерального директора букмекерской компании «Фонбет» стал Константин Линев. Он заменил покинувшего в январе текущего года должность Сергея Анохина. Об этом сообщает пресс-служба компании. 

«Анохин решил сосредоточиться над реализацией собственных бизнес-идей в сфере киберспорта и массового футбола», — передает РБК сообщение пресс-службы. Там добавили, что исполнение обязанностей гендиректора после ухода в январе Анохина перешло на Константина Линева. Он занимал должность исполнительного директора компании и был ответственен за правовые вопросы.

Сегодня, 29 января, в Москве был задержан Анохин. Он подозревается в предоставлении взятки работнику специальных служб. Согласно данным следствия, Анохин передал представителю силовых структур 50 миллионов рублей.

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Исполняющим обязанности генерального директора букмекерской компании «Фонбет» стал Константин Линев. Он заменил покинувшего в январе текущего года должность Сергея Анохина. Об этом сообщает пресс-служба компании.  «Анохин решил сосредоточиться над реализацией собственных бизнес-идей в сфере киберспорта и массового футбола», — передает РБК сообщение пресс-службы. Там добавили, что исполнение обязанностей гендиректора после ухода в январе Анохина перешло на Константина Линева. Он занимал должность исполнительного директора компании и был ответственен за правовые вопросы. Сегодня, 29 января, в Москве был задержан Анохин. Он подозревается в предоставлении взятки работнику специальных служб. Согласно данным следствия, Анохин передал представителю силовых структур 50 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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